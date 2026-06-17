2 year warranty
TAT3509GY/97
Audio optimal, kapan pun, di mana pun
Jalani aktivitas tanpa gangguan dengan earbud true wireless berfitur peredam bising yang mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan Anda secara real time. Dari mendengarkan musik, menonton video, hingga melakukan panggilan telepon, kualitas audio terdengar sempurna dengan bass yang intens sekalipun dengan volume rendah.
Noise Canceling Pro
Suara natural. Bass Dinamis
Casing pengisi daya kecil
Waktu penggunaan hingga 24 jam
Peredam bising adaptif mendeteksi kondisi di sekitar Anda dengan cepat untuk meredam kebisingan saat itu juga, termasuk angin. Aktifkan Mode Awareness jika Anda ingin mendengar suara yang ada di sekitar Anda. Quick Awareness akan memperjelas suara sehingga Anda dapat melakukan percakapan tanpa melepas headphone.
Earbud true wireless ini dapat menghasilkan suara yang luar biasa tanpa memerlukan volume yang besar berkat driver 10 mm miliknya. Ketuk earbud kiri atau buka aplikasi Philips Headphone untuk mengaktifkan Bass Dinamis. Nikmati musik favorit dengan karakter bass yang menggelegar, bahkan saat mendengarkan musik di lingkungan yang tenang.
Bawalah casing pengisi daya kecil di saku Anda dan earbud Anda akan selalu siap ketika dibutuhkan. Earbud akan tetap terlindungi dan terisi daya saat tidak digunakan. Dengan mode mono, Anda dapat menggunakan salah satu earbud saat yang lain diisi daya.
3.2
dari 5
13
Ulasan
Doni89
17/06/2026
Indonesia
Pembeli terverifikasi
Aku suka menggunakan TWS jika sedang dalam perjalanan, selama ini menggunakan TWS rata-rata cuma tahan 1 jam dan baterai cepat bocor. Percaya dengan nama besar Philips dengan kualitasnya.
Keunggulan
Ukuran yang compact
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk TAT3509GY Headphone nirkabel sepenuhnya
Date of Use 2026-06-01
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk TAT3509GY Headphone nirkabel sepenuhnya
Date of Use 2026-06-01
Dave9238
27/06/2025
Australia
Better then expected
At first didn't really thought it would be good at all, but after trying them it's probably one of the best wireless earphones I have ever used, highly recommend it.
Keunggulan
Affordable, works well, good ANC, good battery.
Kekurangan
Better connectivity between multiple devices, and maybe be able to turn the ANC on and off through the ear piece it self rather then the app.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk TAT3509WT True wireless headphones
Date of Use 2024-05-27
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk TAT3509WT True wireless headphones
Date of Use 2024-05-27
Reza1362
16/03/2025
Australia
Very clear bass i love it
Great quality product, worth every penny, great build quality
Ulasan ini dibuat untuk TAT3509GY True wireless headphones
Date of Use 2025-02-16
Ulasan ini dibuat untuk TAT3509GY True wireless headphones
Date of Use 2025-02-16