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  • Audio optimal, kapan pun, di mana pun
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  • Audio optimal, kapan pun, di mana pun
  • Audio optimal, kapan pun, di mana pun
  • Audio optimal, kapan pun, di mana pun
  • Audio optimal, kapan pun, di mana pun
  • Audio optimal, kapan pun, di mana pun
  • Audio optimal, kapan pun, di mana pun
  • Audio optimal, kapan pun, di mana pun
  • Audio optimal, kapan pun, di mana pun
  • Audio optimal, kapan pun, di mana pun
  • Audio optimal, kapan pun, di mana pun
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  • Audio optimal, kapan pun, di mana pun
  • Audio optimal, kapan pun, di mana pun
  • Audio optimal, kapan pun, di mana pun
  • Audio optimal, kapan pun, di mana pun
  • Audio optimal, kapan pun, di mana pun
  • Audio optimal, kapan pun, di mana pun
  • Audio optimal, kapan pun, di mana pun
  • Audio optimal, kapan pun, di mana pun
  • Audio optimal, kapan pun, di mana pun

Headphone nirkabel sepenuhnya

TAT3509GY/97

3.2

| (13) Ulasan

Tersedia dalam

Abu-abu
Abu-abu
Putih
Putih

Audio optimal, kapan pun, di mana pun

Jalani aktivitas tanpa gangguan dengan earbud true wireless berfitur peredam bising yang mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan Anda secara real time. Dari mendengarkan musik, menonton video, hingga melakukan panggilan telepon, kualitas audio terdengar sempurna dengan bass yang intens sekalipun dengan volume rendah.

Lihat semua manfaat

Audio optimal, kapan pun, di mana pun

  • Noise Canceling Pro

  • Suara natural. Bass Dinamis

  • Casing pengisi daya kecil

  • Waktu penggunaan hingga 24 jam

Bebas distraksi dengan Noise Canceling Pro

Bebas distraksi dengan Noise Canceling Pro

Peredam bising adaptif mendeteksi kondisi di sekitar Anda dengan cepat untuk meredam kebisingan saat itu juga, termasuk angin. Aktifkan Mode Awareness jika Anda ingin mendengar suara yang ada di sekitar Anda. Quick Awareness akan memperjelas suara sehingga Anda dapat melakukan percakapan tanpa melepas headphone.

Suara mengagumkan, bahkan pada volume kecil dengan Bass Dinamis

Suara mengagumkan, bahkan pada volume kecil dengan Bass Dinamis

Earbud true wireless ini dapat menghasilkan suara yang luar biasa tanpa memerlukan volume yang besar berkat driver 10 mm miliknya. Ketuk earbud kiri atau buka aplikasi Philips Headphone untuk mengaktifkan Bass Dinamis. Nikmati musik favorit dengan karakter bass yang menggelegar, bahkan saat mendengarkan musik di lingkungan yang tenang.

Selalu siap sedia. Casing pengisi daya seukuran saku dan mode mono

Selalu siap sedia. Casing pengisi daya seukuran saku dan mode mono

Bawalah casing pengisi daya kecil di saku Anda dan earbud Anda akan selalu siap ketika dibutuhkan. Earbud akan tetap terlindungi dan terisi daya saat tidak digunakan. Dengan mode mono, Anda dapat menggunakan salah satu earbud saat yang lain diisi daya.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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3.2

dari 5

13

Ulasan

17/06/2026

Indonesia

Indonesia

Pembeli terverifikasi

Aku suka menggunakan TWS jika sedang dalam perjalanan, selama ini menggunakan TWS rata-rata cuma tahan 1 jam dan baterai cepat bocor. Percaya dengan nama besar Philips dengan kualitasnya.

Keunggulan

Ukuran yang compact

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk TAT3509GY Headphone nirkabel sepenuhnya

Date of Use 2026-06-01

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk TAT3509GY Headphone nirkabel sepenuhnya

Date of Use 2026-06-01

27/06/2025

Australia

Australia

Better then expected

At first didn't really thought it would be good at all, but after trying them it's probably one of the best wireless earphones I have ever used, highly recommend it.

Keunggulan

Affordable, works well, good ANC, good battery.

Kekurangan

Better connectivity between multiple devices, and maybe be able to turn the ANC on and off through the ear piece it self rather then the app.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk TAT3509WT True wireless headphones

Date of Use 2024-05-27

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk TAT3509WT True wireless headphones

Date of Use 2024-05-27

16/03/2025

Australia

Australia

Very clear bass i love it

Great quality product, worth every penny, great build quality

Ulasan ini dibuat untuk TAT3509GY True wireless headphones

Date of Use 2025-02-16

Ulasan ini dibuat untuk TAT3509GY True wireless headphones

Date of Use 2025-02-16

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