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Aksesori Stik Isi Ulang Lap Mikrofiber
Dihentikan
Dukungan
XV1700/01
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Anda langsung mendapatkan akses ke panduan, dukungan yang disesuaikan, dan banyak lagi. Selain itu, cepat dan mudah
Lap mikrofibernya efektif menghilangkan kotoran dan noda. Cocok untuk semua Penyedot Debu Tanpa Kabel Philips dengan fungsi Aqua, yang meliputi: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.
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