2 lap mikrofiber lembut untuk lantai khusus

Bahan mikrofiber yang lembut secara perlahan menarik debu dan kotoran dari permukaan, mengangkat, lalu menyerapnya. Didesain khusus untuk membersihkan permukaan yang membutuhkan perawatan ekstra, seperti permukaan kayu. Efektif menghilangkan kotoran dan noda secara menyeluruh