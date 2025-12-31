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  • Lantai lebih mengilap dan bersih dengan tenaga air
  • Lantai lebih mengilap dan bersih dengan tenaga air
  • Lantai lebih mengilap dan bersih dengan tenaga air
  • Lantai lebih mengilap dan bersih dengan tenaga air
  • Lantai lebih mengilap dan bersih dengan tenaga air
  • Lantai lebih mengilap dan bersih dengan tenaga air

Dihentikan

Aksesori Stik Isi UlangLap Mikrofiber

XV1700/01

1 award

Lantai lebih mengilap dan bersih dengan tenaga air

Lap mikrofibernya efektif menghilangkan kotoran dan noda. Cocok untuk semua Penyedot Debu Tanpa Kabel Philips dengan fungsi Aqua, yang meliputi: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.

Lihat semua manfaat

Lap mikrofiber untuk kontrol tingkat kebasahan optimal

Lantai lebih mengilap dan bersih dengan tenaga air

  • 2 Lap lembut, 2 Lap normal

  • Aman di mesin cuci mudah dilepas-pasang

  • Ganti 6 bulan sekali agar tetap optimal

2 lap mikrofiber lembut untuk lantai khusus

2 lap mikrofiber lembut untuk lantai khusus

Bahan mikrofiber yang lembut secara perlahan menarik debu dan kotoran dari permukaan, mengangkat, lalu menyerapnya. Didesain khusus untuk membersihkan permukaan yang membutuhkan perawatan ekstra, seperti permukaan kayu. Efektif menghilangkan kotoran dan noda secara menyeluruh

2 lap mikrofiber normal

2 lap mikrofiber normal

Bahan mikrofibernya menarik debu dan kotoran dari permukaan, mengangkat, lalu menyerapnya. Efektif menghilangkan kotoran dan noda secara menyeluruh.

Ganti setiap 6 bulan sekali

Ganti setiap 6 bulan sekali

Ganti setiap 6 bulan sekali agar alat tetap berfungsi optimal.

Spesifikasi Teknis

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