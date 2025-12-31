2 year warranty
Dihentikan
XV1700/01
Lantai lebih mengilap dan bersih dengan tenaga air
Lap mikrofibernya efektif menghilangkan kotoran dan noda. Cocok untuk semua Penyedot Debu Tanpa Kabel Philips dengan fungsi Aqua, yang meliputi: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.
2 Lap lembut, 2 Lap normal
Aman di mesin cuci mudah dilepas-pasang
Ganti 6 bulan sekali agar tetap optimal
Bahan mikrofiber yang lembut secara perlahan menarik debu dan kotoran dari permukaan, mengangkat, lalu menyerapnya. Didesain khusus untuk membersihkan permukaan yang membutuhkan perawatan ekstra, seperti permukaan kayu. Efektif menghilangkan kotoran dan noda secara menyeluruh
Bahan mikrofibernya menarik debu dan kotoran dari permukaan, mengangkat, lalu menyerapnya. Efektif menghilangkan kotoran dan noda secara menyeluruh.
Ganti setiap 6 bulan sekali agar alat tetap berfungsi optimal.
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