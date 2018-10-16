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  • Standard Product Photo Philips Easy Touch Garment Steamer
  • Product Detail Photograph Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Product Detail Photograph Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Product Detail Photograph Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Alternative Product Photograph Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Alternative Product Photograph Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Product in Use Photo Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Product in Use Photo Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Product in Use Photo Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Product in Use Photo Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Standard Product Photo Philips Easy Touch Garment Steamer
  • Product Detail Photograph Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Product Detail Photograph Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Product Detail Photograph Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Alternative Product Photograph Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Alternative Product Photograph Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Product in Use Photo Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Product in Use Photo Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Product in Use Photo Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Product in Use Photo Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60

Discontinued

Easy TouchGarment Steamer

GC507/60

4.2

| (28) Reviews

1 award

Easy crease removal every day

EasyTouch garment steamer is designed for easy crease removal everyday. Watch the creases disappear easily thanks to the powerful steam, adjustable pole, steam level selection and a useful garment hanger.

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Ironing brand

With powerful continuous steam and steam settings

Easy crease removal every day

  • 1500 W

  • Adjustable pole

  • 3 steam settings

Powerful continuous steam

Powerful continuous steam

Powerful continuous steam is blown through the nozzles, enabling you to remove creases with only a few strokes.

Safe to use on delicate fabrics, like silk

Safe to use on delicate fabrics, like silk

The steamer is safe to use on all fabrics. It is a great solution for delicate fabrics like silk.

Easy Rinse descaling function

Easy Rinse descaling function

Prolong the lifetime of your appliance by using the Easy Rinse descaling function regularly.

Technical Specifications

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Reviews

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4.2

of 5

28

Reviews

16/10/2018

Indonesia

Indonesia

Singkat waktu setrika

Menyeterika jadi lebih asyik menyenangkan dan menghemat waktu. Kusut minggat dengan sekali sentuhan

This review was made for Easy Touch GC507/60 Alat Uap Pakaian

This review was made for Easy Touch GC507/60 Alat Uap Pakaian

09/10/2018

Indonesia

Indonesia

STEAM IRON MERAPIKAN PAKAIAN DENGAN WATT TINGGI

awal menerima paket dari the insiders, saya kaget yang saya dapatkan steamer ini.. senang bercampur bingung,, ini setrikaan kekinian yang paling canggih menurut saya tapi saat baca daya yang dipergunakan 1500 watt.. wow.. berpikir dan berpikir... apakah kuat tarikan listrik di rumah kami yang hanya 900 watt... Dengan niat mencoba produk dibawa lah setrikaan ini ke kantor yang notabene daya nya lebih gede dan bisa mumpuni untuk tarikan listriknya.. amazing.. canggih banget dah nih setrikaan.. gak perlu pake dilipat lagi, cukup digantung saja.. pakaian mulus tak berbekas

This review was made for Easy Touch GC507/60 Alat Uap Pakaian

This review was made for Easy Touch GC507/60 Alat Uap Pakaian

09/10/2018

Indonesia

Indonesia

Menyetrika lebih mudah

Produk ini benar-benar mempercepat kegiatan saya dalam menyetrika. Dulu saya berpikir bahwa setrika uap mungkin susah dan lama. Tapi ternyata produk ini sangat membantu saya yang memang banyak kesibukan. Dengan fitur 3 tingkat kekuatan uap saya mampu menyelesaikan setrikaan saya yang banyak tanpa harus keringetan lagi. Produk ini juga menyediakan tiang &amp; gantungan yang memudahkan saya dalam menyetrika. Kabel uap nya pun aman gak takut nyetrum. Terdapat pula tangki air yang mudah diisi tanpa kuatir tumpah. Produk ini sangat membuat saya yakin bahwa ini memudahkan pekerjaan rumah saya.

This review was made for Easy Touch GC507/60 Alat Uap Pakaian

This review was made for Easy Touch GC507/60 Alat Uap Pakaian

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