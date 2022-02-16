Proses memasak nasi cepat matang dan panci magic com mudah dibersihkan tidak lengket sama sekali. Pengalaman saya menggunakan produk tipe ini selama 2 tahun lebih Alhamdulillah bagus nasi juga tidak mudah basi, bahkan sampai 2 hari tidak dicolok ke listrik nasi baik saja. Yang penting setelah masak bagian dalam tutup magic com dilap kering. Sampai saat ini performa magic com masih bagus dan belum ada penurunan.