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  • Great tasting rice for small families
  • Great tasting rice for small families
  • Great tasting rice for small families
  • Great tasting rice for small families
  • Great tasting rice for small families
  • Great tasting rice for small families
  • Great tasting rice for small families
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Great tasting rice for small families
  • Great tasting rice for small families
  • Great tasting rice for small families
  • Great tasting rice for small families
  • Great tasting rice for small families
  • Great tasting rice for small families

Discontinued

Daily CollectionJar Rice Cooker

HD3116/30

1.7
| (31) Reviews
Great tasting rice for small families
The Philips non-stick and anti-scratch 5-layer golden inner pot conducts and retains heat more evenly, delivering hot fluffy great tasting rice for up to 48 hours. The 1.0L compact size serves fresh rice for up to 6 persons.
See all benefits
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

The leading brand of Airfryer appliances in the world1

Long lasting 5-layer golden inner pot

Great tasting rice for small families

  • Golden inner pot

  • Smart 3D heating

  • 48hr keep warm

  • 1L, 6 cups

Advanced anti-scratch coating for a long lasting pot

High gloss non-stick coating for easy cleaning

Outer layer contains copper element for even cooking

Technical Specifications

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Reviews

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1.7

of 5

31

Reviews

16/02/2022

Indonesia

Indonesia

Produk Bagus, Nasi Awet dan Tidak Mudah Basi

Proses memasak nasi cepat matang dan panci magic com mudah dibersihkan tidak lengket sama sekali. Pengalaman saya menggunakan produk tipe ini selama 2 tahun lebih Alhamdulillah bagus nasi juga tidak mudah basi, bahkan sampai 2 hari tidak dicolok ke listrik nasi baik saja. Yang penting setelah masak bagian dalam tutup magic com dilap kering. Sampai saat ini performa magic com masih bagus dan belum ada penurunan.

Pros

Proses memasak nasi cepat matang dan panci magic com mudah dibersihkan tidak lengket sama sekali. Pengalaman saya menggunakan produk tipe ini selama 2 tahun lebih Alhamdulillah bagus nasi juga tidak mudah basi, bahkan sampai 2 hari tidak dicolok ke listrik nasi baik saja. Yang penting setelah masak bagian dalam tutup magic com dilap kering. Sampai saat ini performa magic com masih bagus dan belum ada penurunan.

Cons

belum menemukan masalah apa-apa

Yes, I recommend this product

This review was made for Daily Collection HD3116/30 Penanak Nasi

Date of Use 2020-02-16

Yes, I recommend this product

This review was made for Daily Collection HD3116/30 Penanak Nasi

Date of Use 2020-02-16

14/09/2020

Indonesia

Indonesia

Penanak Nasi Desain Minimalis

Produk berfungsi dengan baik, dan lucu pastinya karena design yang mungil.

This review was made for Daily Collection HD3116/30 Penanak Nasi

Date of Use 2020-08-14

This review was made for Daily Collection HD3116/30 Penanak Nasi

Date of Use 2020-08-14

11/07/2019

Indonesia

Indonesia

Cukup bagus

Bagus, cukup memuaskan, mudah digunakan, design menarik.

Yes, I recommend this product

This review was made for Daily Collection HD3116/30 Penanak Nasi

Yes, I recommend this product

This review was made for Daily Collection HD3116/30 Penanak Nasi

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  1. Compared to other Philips Dual Basket Airfryers 