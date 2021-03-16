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  • Cooks every grain of rice perfectly
  • Cooks every grain of rice perfectly
  • Cooks every grain of rice perfectly
  • Cooks every grain of rice perfectly
  • Cooks every grain of rice perfectly
  • Cooks every grain of rice perfectly
  • Cooks every grain of rice perfectly
  • Cooks every grain of rice perfectly
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Cooks every grain of rice perfectly
  • Cooks every grain of rice perfectly
  • Cooks every grain of rice perfectly
  • Cooks every grain of rice perfectly
  • Cooks every grain of rice perfectly
  • Cooks every grain of rice perfectly
  • Cooks every grain of rice perfectly

Discontinued

Viva CollectionJar Rice Cooker

HD3126/33

4.5
| (28) Reviews
Cooks every grain of rice perfectly
Philip state of the art 5-layer ProCeramic+ pot is 5x harder than normal coatings ensuring your pot lasts longer and thanks to the 3D heating system, every grain is well cooked for you and your family to enjoy for up to 48 hours.
See all benefits
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

The leading brand of Airfryer appliances in the world1

With the ultimate, long lasting ProCeramic+ Pot

Cooks every grain of rice perfectly

  • ProCeramic Pot with big handle

  • Smart 3D heating

  • 48hr keep warm

  • 1L, 6 cups

State of the art ProCeramic+ coating is 5 times more durable

ProCeramic plus: up to 5 times more durable than conventional rice cookes*. Its super scratch resistant surface is for longer usage (*Philips rice cooker inner pot is made of 5-layer ProCeramic+ and conventional rice cooker inner pot is made of non-stick coating).

High gloss non-stick coating for easy cleaning

Smart 3D heating system cooks rice evenly

Smart 3D heating system cooks rice evenly

Smart 3D heating system cooks the rice from all directions, delivering great tasting rice grain by grain

Technical Specifications

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Reviews

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4.5

of 5

28

Reviews

1

16/03/2021

Indonesia

Indonesia

Produk original

Product original, quality product very good recommended

Yes, I recommend this product

This review was made for Viva Collection HD3126/33 Jar Rice Cooker

Date of Use 2020-02-15

Yes, I recommend this product

This review was made for Viva Collection HD3126/33 Jar Rice Cooker

Date of Use 2020-02-15

06/11/2018

Indonesia

Indonesia

Tak ada lagi Nasi Basi

Senang sekali mendapatkan kepercayaan mencoba produk alat masak impian ini, bahkan anak anak juga sangat antusias membuka paketnya, sesekali memang aku sering memasak untuk anak anak dan entah kenapa anak anak tiba tiba meminta untuk dibuatkan bubur ayam dengan alat ini, (HD3126/33) Anak Perempuan ku Shaqeena, dia yang paling antusias dan mulai membandingkan dari segi warna dan bentuk yang elegan dari ricecooker Philips seri HD3126/33 ini. Pada kesempatan lain akan kucoba juga untuk membuat bubur dengan alat ini sesuai permintaan anak anak. Terima kasih atas kepercayaannya memberi kesempatan mencoba peralatan dapur ini

This review was made for Viva Collection HD3126/33 Penanak Nasi

This review was made for Viva Collection HD3126/33 Penanak Nasi

06/11/2018

Indonesia

Indonesia

Penanak nasi yang OK

Kebetulan sekali saat saya menerima produk ini saya sedang bermasalah dengan penanak nasi saya yang lama dan Alhamdulillah review setelah saya gunakan selama kurang lebih 2 minggu cukup memuaskan saya pribadi : Kelebihan : - Sisi tampilan OK sangat elegant gak neko2, warna sesuai antara grey stainless dan white - Takaran penanak nasi pun OK, 1 liter full, tetapi untuk kapasitas lebih sedikit pun kwalitas nasi tetap OK, tidak menjadi kering atau berubah warna - Panci dalam nya memang terdiri dari 5 lapis dan point saya ingin menilai untuk durasi nasi berada di dalam selama 2 hari kondisi warm, proses mencuci panci mudah banget, kerak nasi mudah kelupas, tidak seperti yang lain sih memang saya akui ini OK banget - Tutup atas bisa dibuka dengan mudah, mempermudah proses membersihkan dan bisa cek and ricek ada yang sembunyi2 atau tidak (sering kali ditemui penanak nasi lain ada yg ngumpet kan) - Proses menanak nasi hanya perlu waktu 15 menit Kekurangan : - Tempat sendok nasi nya kenapa terkesan nanggung ya? kurang sreg saya lihat nya, semacam gantung - Aliran air uap terletak di sisi2 penanak nasi dan kadang bikin kaget pada saat kita buka tersentuh tangan Overall saya suka produk ini, ada sisi plus banyak yang memang dibutuhkan untuk penanak nasi umumnya, walau tetap masih ada minus di mata saya pribadi, tetapi bukan untuk hal yang prinsip, hanya estetika saja untuk posisi sendok nasi

This review was made for Viva Collection HD3126/33 Penanak Nasi

This review was made for Viva Collection HD3126/33 Penanak Nasi

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  • Early access to sales.
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  1. Compared to other Philips Dual Basket Airfryers 