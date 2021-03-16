2 year warranty
Discontinued
HD3126/33
ProCeramic Pot with big handle
Smart 3D heating
48hr keep warm
1L, 6 cups
ProCeramic plus: up to 5 times more durable than conventional rice cookes*. Its super scratch resistant surface is for longer usage (*Philips rice cooker inner pot is made of 5-layer ProCeramic+ and conventional rice cooker inner pot is made of non-stick coating).
Smart 3D heating system cooks the rice from all directions, delivering great tasting rice grain by grain
4.5
of 5
28
Reviews
@ratna
16/03/2021
Indonesia
Produk original
Product original, quality product very good recommended
Yes, I recommend this product
This review was made for Viva Collection HD3126/33 Jar Rice Cooker
Date of Use 2020-02-15
Yes, I recommend this product
This review was made for Viva Collection HD3126/33 Jar Rice Cooker
Date of Use 2020-02-15
manjie
06/11/2018
Indonesia
Part of promotion
Tak ada lagi Nasi Basi
Senang sekali mendapatkan kepercayaan mencoba produk alat masak impian ini, bahkan anak anak juga sangat antusias membuka paketnya, sesekali memang aku sering memasak untuk anak anak dan entah kenapa anak anak tiba tiba meminta untuk dibuatkan bubur ayam dengan alat ini, (HD3126/33) Anak Perempuan ku Shaqeena, dia yang paling antusias dan mulai membandingkan dari segi warna dan bentuk yang elegan dari ricecooker Philips seri HD3126/33 ini. Pada kesempatan lain akan kucoba juga untuk membuat bubur dengan alat ini sesuai permintaan anak anak. Terima kasih atas kepercayaannya memberi kesempatan mencoba peralatan dapur ini
This review was made for Viva Collection HD3126/33 Penanak Nasi
This review was made for Viva Collection HD3126/33 Penanak Nasi
fetti
06/11/2018
Indonesia
Part of promotion
Penanak nasi yang OK
Kebetulan sekali saat saya menerima produk ini saya sedang bermasalah dengan penanak nasi saya yang lama dan Alhamdulillah review setelah saya gunakan selama kurang lebih 2 minggu cukup memuaskan saya pribadi : Kelebihan : - Sisi tampilan OK sangat elegant gak neko2, warna sesuai antara grey stainless dan white - Takaran penanak nasi pun OK, 1 liter full, tetapi untuk kapasitas lebih sedikit pun kwalitas nasi tetap OK, tidak menjadi kering atau berubah warna - Panci dalam nya memang terdiri dari 5 lapis dan point saya ingin menilai untuk durasi nasi berada di dalam selama 2 hari kondisi warm, proses mencuci panci mudah banget, kerak nasi mudah kelupas, tidak seperti yang lain sih memang saya akui ini OK banget - Tutup atas bisa dibuka dengan mudah, mempermudah proses membersihkan dan bisa cek and ricek ada yang sembunyi2 atau tidak (sering kali ditemui penanak nasi lain ada yg ngumpet kan) - Proses menanak nasi hanya perlu waktu 15 menit Kekurangan : - Tempat sendok nasi nya kenapa terkesan nanggung ya? kurang sreg saya lihat nya, semacam gantung - Aliran air uap terletak di sisi2 penanak nasi dan kadang bikin kaget pada saat kita buka tersentuh tangan Overall saya suka produk ini, ada sisi plus banyak yang memang dibutuhkan untuk penanak nasi umumnya, walau tetap masih ada minus di mata saya pribadi, tetapi bukan untuk hal yang prinsip, hanya estetika saja untuk posisi sendok nasi
This review was made for Viva Collection HD3126/33 Penanak Nasi
This review was made for Viva Collection HD3126/33 Penanak Nasi
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