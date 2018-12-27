2 year warranty
Discontinued
ProCeramic Pot with big handle
Smart 3D heating
48hr keep warm
Big capacity of 2L
ProCeramic plus: up to 5 times more durable than conventional rice cookers*. Its super scratch resistant surface is for longer usage (*Philips rice cooker inner pot is made of 5-layer ProCeramic+ and conventional rice cooker inner pot is made of non-stick coating)
High gloss non-stick coating by Whitford for easy cleaning
Smart 3D heating system cooks the rice from all directions, delivering great tasting rice grain by grain
4.9
of 5
45
Reviews
100%
recommend this product
Ndut
27/12/2018
Indonesia
Butuh riset ulang untuk mangkuk masak
Kelemahan ricecook nya ada di panci,.gampang tergores dan mengelupas.
Yes, I recommend this product
This review was made for Viva Collection HD3132/33 Rice cooker
Yes, I recommend this product
This review was made for Viva Collection HD3132/33 Rice cooker
Devitasari
16/10/2018
Indonesia
Part of promotion
Memasak Nasi Lebih Asyik dan Tidak Cepat Kering
Senangnya saat paket Philips dari The Insiders datang! Sampai tak perlu menunggu lama untuk membuka pembungkus paket dan melihat isinya padahal masih di tempat bekerja. Wow! Ternyata saya mendapatkan Philips Rice Cooker HD3126! Tampilannya elegant, baik warna, tombol, maupun bentuknya yang tidak begitu bulat seperti bentuk rice cooker pada umumnya. Utensil that can also make your kitchen even prettier! Teman-teman juga ikut mengaguminya, berkata ingin memilikinya karena kata mereka yang sempat menggunakannya di kampung halaman (rumah orang tua mereka) rice cooker ini awet dan nasi yang dihasilkanya terasa lebih empuk merata! Tak sabar ingin segera mencobanya di kost. Hee Setibanya di kost, saya memasak nasi menggunakan rice cooker ini. Dan hasilnyaa.. Nasi matang merata dalam waktu yang cukup cepat dan tidak ada satu nasi pun yang mengerak di dasarnya. Hebat! Tak hanya itu, ternyata nasi tidak mengering meski kabelnya tidak dicabut selama 2 hari. Padahal biasanya saat menggunakan rice cooker merk lain, jika kabel tidak dicabut dalam waktu yang lumayan lama, nasi menjadi kering, atos, dan warnanya menguning sehingga seringnya nasi malah dibuang. Karena lapisan dalamnya tidak membuat nasi terlalu melekat, membersihkannya pun sangat mudah. Hanya saja, kalau mencoba memasak selain nasi putih, seperti masakan yang menggunakan bumbu bau di wadahnya bertahan. Jadi perlu dicuci 2 kali menggunakan sabun.
This review was made for Viva Collection HD3132/33 Rice cooker
This review was made for Viva Collection HD3132/33 Rice cooker
Putriyania
16/10/2018
Indonesia
Part of promotion
Lebih dari sekedar penanak nasi
Holaaa the insiders Ketika barang sampai lalu saya langsung mencobanya lalu terbitlah review ini. Tampilan luar terlihat elegant, dengan body stainless berwarna perak. Ketika digunakan untuk menanak nasi, awalnya saya berfikir kemana pembuangan uap air ini akan tertampung ketika sedang memasak.? Karena pada produk jenis ini dengan merek dagang lain biasanya si penampung air ini ada di belakang, tetapi philips ini tidak ada. Tapi tenang dulu ibu ibuu, uap air hasil pemasakan akan keluar seutuhnya, jadi jangan khawatir akan menetesi nasi yang telah dimasak.!! Nasi bahkan menjadi lebih enak . Karena memang seperti yang telah kita ketahui, produk" philips selain mendunia kualitasnya pun tidak diragukan lagi. Worth it sekali saya dengan penanak nasi philips ini. Dengan senang hati akan saya rekomendasikan ke kerabat dan orang" terdekat saya ...
This review was made for Viva Collection HD3132/33 Rice cooker
This review was made for Viva Collection HD3132/33 Rice cooker
Compared to other Philips Dual Basket Airfryers