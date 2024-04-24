2 year warranty
Discontinued
Bakuhanseki coating inner pot
Smart 3D heating
48hr keep warm
Big capacity of 2L
Easy carrying out the innerpot when you cook different varieties.
Keep warm function automatically starts to work after rice is cooked and ensures your rice remains hot and fluffy for up to 48 hours
Extra thick alloy ensures every grain is cooked perfectly
4.3
of 5
12
Reviews
88%
recommend this product
24/04/2024
Indonesia
Produknya bagus, awet, tampilan elegan
Philips salah 1 brand andalan kami. Saya memiliki beberapa produknya. Produk rice cooker ini salah 1nya. Produknya bagus, modelnya kekinian dan elegan. Saya pakai ini sekitar 3tahunan. Mesin masih bagus & semua masih berfungsi normal. Hanya kekurangan di bagian pancinya mungkin jg karena proses pencucian atau apa saya tidak tahu, di tahun ke 2 sudah mengelupas bagian lapisan dalamnya. Jadi saya beli panci baru yg ori dengan harga lumayan juga. Kemudian ketika panci dikeluarkan, namun posisi rice cooker sudah tertutup, Maka ada kemungkinan hewan kecil seperti cicak akan Masuk ke dalam nya lewat celah samping kanan dan kirinya, ini sudah saya alami beberapa kali. Sampai saya bongkar bagian bawah, untuk memastikan cicak tidak ada lagi di dalam. Akhirnya sekarang kalau pancinya tidak di dalam, rice cooker nya ditutup pakai kain atau apa untuk menutup celah tersebut. Mungkin lebih diperhatikan lagi untuk model seperti ini. Karena produknya sudah bagus dan Insyaallah awet. Terimakasih Philips. Semoga semakin sukses.
Pros
Produknya bagus, awet, modelnya elegan
Cons
Model ini resiko kemasukan hewan spt cicak lebih rentan
Yes, I recommend this product
This review was made for Viva Collection HD3138/33 Penanak nasi
Date of Use 2022-04-24
Yes, I recommend this product
This review was made for Viva Collection HD3138/33 Penanak nasi
Date of Use 2022-04-24
dapurphilipsku
16/02/2024
Indonesia
Nasi menjadi lebih pulen
Kualitas terbaik, waktu memasak lebih cepat, nasi lebih pulen
Pros
nambah pemasukan
Cons
power daya 400W
Yes, I recommend this product
This review was made for Viva Collection HD3138/33 Penanak nasi
Date of Use 2022-02-16
Yes, I recommend this product
This review was made for Viva Collection HD3138/33 Penanak nasi
Date of Use 2022-02-16
dipri
18/10/2023
Indonesia
Verified buyer
model klasik bentuk unik paduan warna silver dan h
diletakan diantara barangnya sudah ada aman aja paduan warna hitam dan silver ok
Pros
hanya info
Cons
takut dibilang norak
Yes, I recommend this product
This review was made for Viva Collection HD3138/33 Penanak nasi
Date of Use 2022-09-17
Yes, I recommend this product
This review was made for Viva Collection HD3138/33 Penanak nasi
Date of Use 2022-09-17
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