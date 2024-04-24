Philips salah 1 brand andalan kami. Saya memiliki beberapa produknya. Produk rice cooker ini salah 1nya. Produknya bagus, modelnya kekinian dan elegan. Saya pakai ini sekitar 3tahunan. Mesin masih bagus & semua masih berfungsi normal. Hanya kekurangan di bagian pancinya mungkin jg karena proses pencucian atau apa saya tidak tahu, di tahun ke 2 sudah mengelupas bagian lapisan dalamnya. Jadi saya beli panci baru yg ori dengan harga lumayan juga. Kemudian ketika panci dikeluarkan, namun posisi rice cooker sudah tertutup, Maka ada kemungkinan hewan kecil seperti cicak akan Masuk ke dalam nya lewat celah samping kanan dan kirinya, ini sudah saya alami beberapa kali. Sampai saya bongkar bagian bawah, untuk memastikan cicak tidak ada lagi di dalam. Akhirnya sekarang kalau pancinya tidak di dalam, rice cooker nya ditutup pakai kain atau apa untuk menutup celah tersebut. Mungkin lebih diperhatikan lagi untuk model seperti ini. Karena produknya sudah bagus dan Insyaallah awet. Terimakasih Philips. Semoga semakin sukses.