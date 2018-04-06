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  • The ultra close shave
  • The ultra close shave
  • The ultra close shave
  • The ultra close shave
  • The ultra close shave
  • The ultra close shave
  • The ultra close shave
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  • The ultra close shave
  • The ultra close shave
  • The ultra close shave
  • The ultra close shave
  • The ultra close shave
  • The ultra close shave

Discontinued

SmartTouch-XLElectric shaver

HQ9070/16

4.8
| (4) Reviews | 100% recommend this product
The ultra close shave
For men who only want the very best, this two header SmartTouch-XL shaver combines advanced Speed-XL shaving heads with the unique SmartTouch Contour Following system for a fast, smooth, close shave with less irritation.
See all benefits
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

World’s No 1 Electric Shaving Brand1

Perfectly close, even in hard to reach areas

The ultra close shave

Super Lift & Cut technology

Super Lift & Cut technology

The dual blade system of this electric shaver lifts hairs to cut comfortably below skin level.

Precision Cutting System

Precision Cutting System

The electric shaver has ultra thin heads with slots to shave the long hairs and holes to shave even the shortest stubble.

Individually floating heads

Align the razor sharp blades closer to your skin for exceptional closeness.

Technical Specifications

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Reviews

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4.8

of 5

4

Reviews

100%

recommend this product

3
2
1

06/04/2018

US

US

Verified buyer

Philips HQ9070/16

A good razor, I use it for many years. necessary thing on business trips.

Yes, I recommend this product

This review was made for SmartTouch-XL HQ9070/16 Electric shaver

Yes, I recommend this product

This review was made for SmartTouch-XL HQ9070/16 Electric shaver

06/12/2017

한국

한국

사용한지 어언~10년가까이 되가네요

하이xx 였나, 정확히 기억은 안나지만 첫 전기면도기가 이 제품이였습니다. 한번도 사용해보지않아서 그냥 가격적당하고 모양적당한것을 골랐는데,여지껏 잘 쓰고있네요. 지금도 무리없이 잘 사용하고있는데도 간간히 면도기 저렴하게 나온제품없나 찾게됩니다^^;; 그러다가 가격/크기/성능/디자인 등등에 포기...하기를 몇번;; 한번충전으로 정말 오래사용하다는점과 용이한세척 콤팩트한 디자인이 정말 좋은 제품이죠.

Yes, I recommend this product

This review was made for SmartTouch-XL HQ9070/16 Electric shaver

Yes, I recommend this product

This review was made for SmartTouch-XL HQ9070/16 Electric shaver

18/04/2016

한국

한국

출장 및 다용도로 최적화된 면도기

4년 전쯤 온라인 몰에서 구입해 잘 쓰고 있는 제품입니다. 배터리도 오래가고 물세척이 용이해 관리가 간편한데다, 구렛나루 관리도 가능한 면도 기능도 있습니다. 단점은 날 커버 플라스틱 부분이 조금 약하다는 것입니다. 단종이 되었는지 현재 온라인에서 검색이 안되는데, 날과 날 커버만 다시 구해서 사용하고 싶을 정도로 만족스러운 제품입니다.

This review was made for SmartTouch-XL HQ9070/16 Electric shaver

This review was made for SmartTouch-XL HQ9070/16 Electric shaver

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Disclaimers

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2025 data, research conducted in October 2025 