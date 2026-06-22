2 year warranty
New
TAT2040WT/70
Nikmati pengalaman imersif saat bepergian
Selalu berada di tempat yang sempurna untuk mendengarkan dengan earbud true wireless peredam bising yang bereaksi terhadap lingkungan Anda secara real time.
Earbud kecil dengan ujung earbud
Casing pengisi daya berukuran saku
Panggilan jernih
Desain ergonomis untuk kenyamanan
Dengarkan suara sebagaimana mestinya. Headphone ini menggunakan driver dinamis 13 mm dengan desain khusus untuk menghadirkan pengalaman mendengarkan yang luar biasa. Kapasitas daya driver yang besar meningkatkan dinamika dan bass sehingga Anda tidak akan melewatkan satu ketukan pun.
Touch controls keep it simple and tones let you know you've activated a function.
Don't let sounds from the world interrupt your listening. These headphones feature an AI microphone to filter out the noise you don't want to hear and ensure clear call quality. Hear each other clearly every time.
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