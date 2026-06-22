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  • Nikmati pengalaman imersif saat bepergian
  • Nikmati pengalaman imersif saat bepergian

New

2000 seriesHeadphone true wireless

TAT2040WT/70

Nikmati pengalaman imersif saat bepergian

Selalu berada di tempat yang sempurna untuk mendengarkan dengan earbud true wireless peredam bising yang bereaksi terhadap lingkungan Anda secara real time.

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Nikmati pengalaman imersif saat bepergian

  • Earbud kecil dengan ujung earbud

  • Casing pengisi daya berukuran saku

  • Panggilan jernih

  • Desain ergonomis untuk kenyamanan

Driver khusus 13 mm untuk suara yang kaya dan bass yang menghentak

Dengarkan suara sebagaimana mestinya. Headphone ini menggunakan driver dinamis 13 mm dengan desain khusus untuk menghadirkan pengalaman mendengarkan yang luar biasa. Kapasitas daya driver yang besar meningkatkan dinamika dan bass sehingga Anda tidak akan melewatkan satu ketukan pun.

Touch controls. Easy pairing

Touch controls keep it simple and tones let you know you've activated a function.

AI mic for clear call quality

Don't let sounds from the world interrupt your listening. These headphones feature an AI microphone to filter out the noise you don't want to hear and ensure clear call quality. Hear each other clearly every time.

Technical Specifications

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