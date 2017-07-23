2 year warranty
Dihentikan
BT100A/00
Musik jadi selalu dekat dengan Anda
Ukuran ringkas yang mudah dibawa berpadu dengan suara hebat dan beragam warna. Berpadu dengan fungsi streaming nirkabel Bluetooth bawaan, BT100 ideal untuk jiwa fashionista yang suka menjelajahi dunia, yang ada dalam diri setiap orang.
Bluetooth®
Mikrofon terpasang untuk panggilan
Baterai isi ulang
2W
Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel berjangkauan pendek yang kuat dan hemat energi. Teknologi ini memudahkan koneksi nirkabel ke iPod/iPhone/iPad atau perangkat Bluetooth lainnya, seperti ponsel pintar, tablet, atau laptop. Sehingga Anda dapat menikmati musik favorit Anda, suara dari video atau permainan di speaker ini dengan mudah.
Anti-Klip membiarkan Anda mendengar musik dengan kencang dan menjaga kualitas terbaik, bahkan jika baterai lemah. Dapat menerima jangkauan sinyal masukan, dari 300mV sampai 1000mV dan membuat speaker Anda aman dari bahaya gangguan. Fungsi terpasang ini memonitor sinyal musik selagi sinyal masuk melalui amplifier dan menahan sinyal terbaik dalam jangkauan amplifier, mencegah gangguan audio yang disebabkan oleh klip tanpa memengaruhi suara kencangnya. Kemampuan speaker portabel yang menghasilkan puncak musik semakin berkurang akibat daya baterai, namun anti-klip mengurangi puncak yang disebabkan oleh baterai lemah, dan membuat musik bebas gangguan.
Dengan mikrofon terpasang, speaker ini juga berfungsi sebagai telepon speaker. Ketika panggilan masuk, musik akan dijeda dan Anda dapat berbicara via speaker. Melakukan panggilan untuk rapat bisnis atau menelepon teman Anda dari sebuah pesta. Akan tetap memiliki kualitas yang sama.
3.4
dari 5
8
Ulasan
YCK22
23/07/2017
Malaysia
Cool looking and practical speaker
Excellent product. Easy to use and save space. Simple design and yet eye catching.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk BT100A wireless portable speaker
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk BT100A wireless portable speaker
あさきっちん
24/01/2017
日本
小さいスピーカーが欲しくて
購入当時、なんか一番可愛らしかったので、これを購入。色もきれいでした。 音は申し分なかったんですが、家のスタミナウォークマンとは相性が悪いのか、音楽を再生するといつも大音量で？？ 同じＳＯＮＹのスマホからだと問題なく使えました。私は、その機能は使ったことがないですが、ハンズフリーにも対応しているそうで、車内で使うなどには大変良いアイテムだと思います。
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk BT100M ワイヤレスポータブルスピーカー
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk BT100M ワイヤレスポータブルスピーカー
ぶちょう
01/03/2017
日本
満足しています
職場の上司がBluetoothスピーカーでクラッシクを流してくれたのですが、その手軽さに惹かれてこの種のスピーカーを探し始めました。 価格面、デザイン、使いやすさを重視して探し、この商品に行き着きました。最終的な決定打はブランド名と価格でしたが・・・^^; iphone単体から音楽を流すよりもはるかに音量が稼げるようになり 普通のオーディオ機器同等と思います。 大きなスピーカーほど音質は期待できませんでしたが、気晴らしに音楽を聴くにはちょうど良いです。 接続の容易さなどの使いやすい点もお勧めできます。
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk BT100B ワイヤレスポータブルスピーカー
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk BT100B ワイヤレスポータブルスピーカー