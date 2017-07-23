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Dihentikan

speaker portabel nirkabel

BT100B/00

3.4

| (8) Ulasan

Musik jadi selalu dekat dengan Anda

Ukuran ringkas yang mudah dibawa berpadu dengan suara hebat dan beragam warna. Berpadu dengan fungsi streaming nirkabel Bluetooth bawaan, BT100 ideal untuk jiwa fashionista yang suka menjelajahi dunia, yang ada dalam diri setiap orang.

Lihat semua manfaat

Musik jadi selalu dekat dengan Anda

  • Bluetooth®

  • Mikrofon terpasang untuk panggilan

  • Baterai isi ulang

  • 2W

Baterai terpasang yang dapat diisi ulang untuk pemutaran musik di mana saja

Baterai terpasang yang dapat diisi ulang untuk pemutaran musik di mana saja

Memutar musik kencang - kapan pun, di mana pun. Baterai terpasang yang dapat diisi ulang memungkinkan Anda untuk menikmati musik personal tanpa gangguan kabel daya kusut dan pencarian steker yang sulit. Kini Anda dapat menikmati musik dengan kebebasan bergerak.

Mikrofon terpasang untuk panggilan telepon bebas genggam

Dengan mikrofon terpasang, speaker ini juga berfungsi sebagai telepon speaker. Ketika panggilan masuk, musik akan dijeda dan Anda dapat berbicara via speaker. Melakukan panggilan untuk rapat bisnis atau menelepon teman Anda dari sebuah pesta. Akan tetap memiliki kualitas yang sama.

Fungsi anti-klip untuk mendengarkan musik kencang dan bebas gangguan

Fungsi anti-klip untuk mendengarkan musik kencang dan bebas gangguan

Anti-Klip membiarkan Anda mendengar musik dengan kencang dan menjaga kualitas terbaik, bahkan jika baterai lemah. Dapat menerima jangkauan sinyal masukan, dari 300mV sampai 1000mV dan membuat speaker Anda aman dari bahaya gangguan. Fungsi terpasang ini memonitor sinyal musik selagi sinyal masuk melalui amplifier dan menahan sinyal terbaik dalam jangkauan amplifier, mencegah gangguan audio yang disebabkan oleh klip tanpa memengaruhi suara kencangnya. Kemampuan speaker portabel yang menghasilkan puncak musik semakin berkurang akibat daya baterai, namun anti-klip mengurangi puncak yang disebabkan oleh baterai lemah, dan membuat musik bebas gangguan.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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3.4

dari 5

8

Ulasan

23/07/2017

Malaysia

Malaysia

Cool looking and practical speaker

Excellent product. Easy to use and save space. Simple design and yet eye catching.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk BT100A wireless portable speaker

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk BT100A wireless portable speaker

24/01/2017

日本

日本

小さいスピーカーが欲しくて

購入当時、なんか一番可愛らしかったので、これを購入。色もきれいでした。 音は申し分なかったんですが、家のスタミナウォークマンとは相性が悪いのか、音楽を再生するといつも大音量で？？ 同じＳＯＮＹのスマホからだと問題なく使えました。私は、その機能は使ったことがないですが、ハンズフリーにも対応しているそうで、車内で使うなどには大変良いアイテムだと思います。

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk BT100M ワイヤレスポータブルスピーカー

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk BT100M ワイヤレスポータブルスピーカー

01/03/2017

日本

日本

満足しています

職場の上司がBluetoothスピーカーでクラッシクを流してくれたのですが、その手軽さに惹かれてこの種のスピーカーを探し始めました。 価格面、デザイン、使いやすさを重視して探し、この商品に行き着きました。最終的な決定打はブランド名と価格でしたが・・・^^; iphone単体から音楽を流すよりもはるかに音量が稼げるようになり 普通のオーディオ機器同等と思います。 大きなスピーカーほど音質は期待できませんでしたが、気晴らしに音楽を聴くにはちょうど良いです。 接続の容易さなどの使いやすい点もお勧めできます。

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk BT100B ワイヤレスポータブルスピーカー

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk BT100B ワイヤレスポータブルスピーカー

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