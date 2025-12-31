Pesta kolam renang. Pesta pancuran. Pesta apa pun.

Di mana pun. Kapan pun. Speaker Bluetooth tahan air ini memiliki bass yang solid dalam kemasan mungil dan menghadirkan suara yang menggelegar. Bisa digunakan selama delapan jam dan audio-in. Apa pun pestanya, sesuaikan dengan keinginan Anda.