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speaker portabel nirkabel

BT150W/00

Tersedia dalam

Biru
Biru
Hitam
Hitam
Putih
Putih

Pesta kolam renang. Pesta pancuran. Pesta apa pun.

Di mana pun. Kapan pun. Speaker Bluetooth tahan air ini memiliki bass yang solid dalam kemasan mungil dan menghadirkan suara yang menggelegar. Bisa digunakan selama delapan jam dan audio-in. Apa pun pestanya, sesuaikan dengan keinginan Anda.

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Pesta kolam renang. Pesta pancuran. Pesta apa pun.

  • Bluetooth

  • Putih

Kedap air hingga jarak 1 m maksimum 30 menit. Berstandar-IPX7

Tepi kolam, pinggir danau, di pancuran. Speaker kedap-air berstandar-IPX7 ini dapat mengambang dan mampu bertahan di kedalaman air hingga 1 m selama maksimum 30 menit.

8 jam waktu pemutaran. Pengisian daya USB. Kabel Mikro USB disertakan

Baterai memberi Anda waktu pemutaran 8 jam dari pengisian penuh. Pengisian daya memerlukan waktu sekitar 3 jam dan mudah dilakukan dengan kabel mikro USB yang disertakan.

Tombol pada speaker untuk memutar lagu dan mengatur volume/melompati lagu

Kontrol musik dari tombol di samping speaker. Tekan untuk memutar dan tekan dua kali tombol volume naik/turun untuk melompati lagu. Kisi speaker memiliki lampu LED yang menyala biru tak berkedip atau memancarkan warna acak.

Spesifikasi Teknis

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