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Dihentikan

BASS+Headphone On Ear nirkabel dengan mikrofon

SHB3075WT/00

3.9

| (9) Ulasan

Tersedia dalam

Hitam
Hitam
Putih
Putih

Rasakan BASS+

Headphone Philips BASS + mengemas bass yang besar dan kuat ke dalam headphone yang ramping dan praktis. Tampilan indah, suara hebat, dan ekonomis. Headphone nirkabel Bluetooth bagi Anda yang ingin mendengar lebih banyak bass dalam musiknya tanpa headphone yang berat.

Lihat semua manfaat

Rasakan BASS+

  • Driver 32mm/closed-back

  • On-ear

  • Bantalan telinga lembut

  • Lipatan datar

Isolasi suara yang hebat untuk pengalaman mendengarkan yang lebih baik

Isolasi suara yang hebat untuk pengalaman mendengarkan yang lebih baik

Dengan desain akustik tertutup, headphone BASS+ menangkal kebisingan untuk menciptakan isolasi suara yang ditingkatkan untuk pengalaman mendengarkan yang lebih baik.

Driver speaker 32 mm

Driver speaker 32 mm

Headphone BASS+ memiliki driver speaker 32 mm yang menghasilkan bass dengan dentuman kuat.

Bantalan telinga lembut untuk kenyamanan dalam waktu lama

Bantalan telinga lembut untuk kenyamanan dalam waktu lama

Bantalan lembut dan berpori memberikan kenyamanan luar biasa ketika digunakan dalam waktu yang lama.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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3.9

dari 5

9

Ulasan

26/07/2021

Australia

Australia

great value for the money

I found it very competitive in price and sound installation so simple

Keunggulan

Easy install on blue tooth

Kekurangan

great sound quality

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic

Tanggal Penggunaan 2021-06-25

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic

Tanggal Penggunaan 2021-06-25

02/05/2018

Australia

Australia

Excelent for the price

Great sound, no problems with the bluetooth connection, light, easy to carry and Bass sound is amazing. Very happy with this product

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic

12/01/2018

Australia

Australia

Excellent Value

Very happy with sound quality, comfort and functionality - especially given the product cost in comparison to alternatives. Wireless connection is reliable.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic

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