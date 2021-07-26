2 year warranty
Dihentikan
SHB3075WT/00
Rasakan BASS+
Headphone Philips BASS + mengemas bass yang besar dan kuat ke dalam headphone yang ramping dan praktis. Tampilan indah, suara hebat, dan ekonomis. Headphone nirkabel Bluetooth bagi Anda yang ingin mendengar lebih banyak bass dalam musiknya tanpa headphone yang berat.
Driver 32mm/closed-back
On-ear
Bantalan telinga lembut
Lipatan datar
Dengan desain akustik tertutup, headphone BASS+ menangkal kebisingan untuk menciptakan isolasi suara yang ditingkatkan untuk pengalaman mendengarkan yang lebih baik.
Headphone BASS+ memiliki driver speaker 32 mm yang menghasilkan bass dengan dentuman kuat.
Bantalan lembut dan berpori memberikan kenyamanan luar biasa ketika digunakan dalam waktu yang lama.
3.9
dari 5
9
Ulasan
Steve 70
26/07/2021
Australia
great value for the money
I found it very competitive in price and sound installation so simple
Keunggulan
Easy install on blue tooth
Kekurangan
great sound quality
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic
Tanggal Penggunaan 2021-06-25
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic
Tanggal Penggunaan 2021-06-25
Magcio
02/05/2018
Australia
Excelent for the price
Great sound, no problems with the bluetooth connection, light, easy to carry and Bass sound is amazing. Very happy with this product
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic
rr82
12/01/2018
Australia
Excellent Value
Very happy with sound quality, comfort and functionality - especially given the product cost in comparison to alternatives. Wireless connection is reliable.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic
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