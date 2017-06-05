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  • Rasakan BASS+ Rasakan BASS+ Rasakan BASS+

    Headphone On Ear nirkabel dengan mikrofon

    SHB3075BK/00

    Rasakan BASS+

    Headphone Philips BASS + mengemas bass yang besar dan kuat ke dalam headphone yang ramping dan praktis. Tampilan indah, suara hebat, dan ekonomis. Headphone nirkabel Bluetooth bagi Anda yang ingin mendengar lebih banyak bass dalam musiknya tanpa headphone yang berat.

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    Headphone On Ear nirkabel dengan mikrofon

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    Rasakan BASS+

    • Driver 32mm/closed-back
    • On-ear
    • Bantalan telinga lembut
    • Lipatan datar
    Baterai isi ulang menawarkan waktu pemutaran hingga 12 jam

    Baterai isi ulang menawarkan waktu pemutaran hingga 12 jam

    Dengan waktu pemutaran hingga 12 jam, Anda akan mendapatkan daya yang cukup untuk memutar lagu sepanjang hari.

    Driver speaker 32 mm

    Driver speaker 32 mm

    Headphone BASS+ memiliki driver speaker 32 mm yang menghasilkan bass dengan dentuman kuat.

    Kerangka bantalan telinga dan headband yang dapat disetel untuk kenyamanan optimal

    Kerangka bantalan telinga dan headband yang dapat disetel untuk kenyamanan optimal

    Dirancang untuk ukuran yang pas, headphone BASS+ memiliki earshell yang dapat berputar dan headband yang dapat disesuaikan untuk memastikan headphone ini cocok untuk semua pemakainya.

    Bass besar dan berani yang dapat Anda rasakan

    Bass besar dan berani yang dapat Anda rasakan

    Bass besar dan kuat ini memungkinkan Anda untuk benar-benar merasakan musik Anda. Jangan tertipu oleh desain rampingnya – driver yang disetel khusus dan lubang bass menghasilkan frekuensi ultra-rendah untuk menciptakan suara khas BASS+ yang unik.

    Teknologi nirkabel Bluetooth

    Teknologi nirkabel Bluetooth

    Pasangkan headphone dengan mudah ke perangkat Bluetooth apa pun untuk musik nirkabel.

    Kontrol panggilan, musik, dan volume dengan tombol yang terdapat di housing bantalan telinga

    Kontrol panggilan, musik, dan volume dengan tombol yang terdapat di housing bantalan telinga

    Tombol di housing bantalan telinga kanan memungkinkan Anda untuk mengontrol musik dan panggilan dengan sekali tekan.

    Desain lipat mendatar agar mudah dibawa.

    Desain lipat mendatar agar mudah dibawa.

    Dengan desain lipat mendatar, headphone BASS+ mudah dilipat dan disimpan, sehingga cocok untuk dijadikan teman perjalanan Anda.

    Panggilan hands-free praktis

    Panggilan hands-free praktis

    Panggilan hands-free praktis dengan mikrofon dan Bluetooth® 4.1

    Bantalan telinga lembut untuk kenyamanan dalam waktu lama

    Bantalan telinga lembut untuk kenyamanan dalam waktu lama

    Bantalan lembut dan berpori memberikan kenyamanan luar biasa ketika digunakan dalam waktu yang lama.

    Isolasi suara yang hebat untuk pengalaman mendengarkan yang lebih baik

    Isolasi suara yang hebat untuk pengalaman mendengarkan yang lebih baik

    Dengan desain akustik tertutup, headphone BASS+ menangkal kebisingan untuk menciptakan isolasi suara yang ditingkatkan untuk pengalaman mendengarkan yang lebih baik.

    kabel pengisian daya USB

    kabel pengisian daya USB

    Kabel pengisian USB yang disertakan mengisi ulang daya headphone ketika dibutuhkan.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Sistem akustik
      Tertutup
      Diameter speaker
      32 mm
      Diafragma
      PET
      Impedansi
      32 ohm
      Tipe magnet
      NdFeB
      Respons frekuensi
      9 - 21 000  Hz
      Input daya maksimum
      40 mW
      Kepekaan
      103 dB
      Jenis
      dinamis

    • Konektivitas

      Mikrofon
      Mikrofon terpasang
      Versi Bluetooth
      4,1
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m

    • Kardus Luar

      Panjang
      21.2  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Panjang
      8.3  inci
      Lebar
      16.5  cm
      Berat kotor
      0.98  kg
      Panjang
      24  cm
      GTIN
      1 69 51613 99164 7
      Lebar
      6.5  inci
      Panjang
      9.4  inci
      Berat bersih
      0.459  kg
      Berat kotor
      2.161  lb
      Berat bersih
      1.012  lb
      Berat tara
      0.521  kg
      Berat tara
      1.149  lb

    • Mudah

      Manajemen Panggilan
      • Panggilan Ditahan
      • Beralih antara 2 panggilan
      • Jawab/Akhiri Panggilan
      • Mikrofon diam
      • Tolak Panggilan
      • Beralih antara panggilan dan musik
      Kontrol volume
      Y

    • Daya

      Jenis baterai
      Li-Polymer
      Waktu pemutaran musik
      12*  jam
      Waktu siaga
      166* jam
      Waktu bicara
      12* jam

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      22.5  cm
      Jenis kemasan
      Kardus
      Jenis penempatan di rak
      Keduanya
      Lebar
      19.5  cm
      Tinggi
      4.8  cm
      Panjang
      8.9  inci
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      69 51613 99164 0
      Lebar
      7.7  inci
      Berat kotor
      0.264  kg
      Tinggi
      1.9  inci
      Berat bersih
      0.153  kg
      Berat kotor
      0.582  lb
      Berat bersih
      0.337  lb
      Berat tara
      0.111  kg
      Berat tara
      0.245  lb

    • Dimensi produk

      Panjang
      18.5  cm
      Lebar
      13.5  cm
      Tinggi
      4  cm
      Lebar
      5.3  inci
      Tinggi
      7.3  inci
      Lebar
      1.6  inci
      Berat
      0.132  kg
      Berat
      0.291  lb

    • Aksesori

      Panduan Cepat
      Y
      Kabel USB
      Y

    • Desain

      Warna
      Hitam

    Badge-D2C

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