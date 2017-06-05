SHB3075BK/00
Rasakan BASS+
Headphone Philips BASS + mengemas bass yang besar dan kuat ke dalam headphone yang ramping dan praktis. Tampilan indah, suara hebat, dan ekonomis. Headphone nirkabel Bluetooth bagi Anda yang ingin mendengar lebih banyak bass dalam musiknya tanpa headphone yang berat.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Dengan waktu pemutaran hingga 12 jam, Anda akan mendapatkan daya yang cukup untuk memutar lagu sepanjang hari.
Headphone BASS+ memiliki driver speaker 32 mm yang menghasilkan bass dengan dentuman kuat.
Dirancang untuk ukuran yang pas, headphone BASS+ memiliki earshell yang dapat berputar dan headband yang dapat disesuaikan untuk memastikan headphone ini cocok untuk semua pemakainya.
Bass besar dan kuat ini memungkinkan Anda untuk benar-benar merasakan musik Anda. Jangan tertipu oleh desain rampingnya – driver yang disetel khusus dan lubang bass menghasilkan frekuensi ultra-rendah untuk menciptakan suara khas BASS+ yang unik.
Pasangkan headphone dengan mudah ke perangkat Bluetooth apa pun untuk musik nirkabel.
Tombol di housing bantalan telinga kanan memungkinkan Anda untuk mengontrol musik dan panggilan dengan sekali tekan.
Dengan desain lipat mendatar, headphone BASS+ mudah dilipat dan disimpan, sehingga cocok untuk dijadikan teman perjalanan Anda.
Panggilan hands-free praktis dengan mikrofon dan Bluetooth® 4.1
Bantalan lembut dan berpori memberikan kenyamanan luar biasa ketika digunakan dalam waktu yang lama.
Dengan desain akustik tertutup, headphone BASS+ menangkal kebisingan untuk menciptakan isolasi suara yang ditingkatkan untuk pengalaman mendengarkan yang lebih baik.
Kabel pengisian USB yang disertakan mengisi ulang daya headphone ketika dibutuhkan.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Daya
Dimensi kemasan
Dimensi produk
Aksesori
Desain
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