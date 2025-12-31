2 year warranty
Dihentikan
SHE1355BL/00
Ventilasi Bass
Dengan performa bass yang ditingkatkan, headphone in-ear ini menghadirkan musik berkualitas dengan nyaman ke telinga Anda. Mikrofon in-line agar udah melakukan panggilan.
Driver 14,8mm/open-back
Earbud
Lubang dentuman bass memungkinkan pergerakan udara untuk suara yang lebih baik dengan bass yang mendalam.
Dengan mikrofon dan tombol panggilan terpadu, Anda bisa menggunakan headset Philips untuk musik dan panggilan telepon dari ponsel. Nikmati menelepon bebas-genggam, sekaligus menerima dan mengakhiri panggilan telepon dengan mudah dari headset.
Driver speaker 14,8 mm adalah ukuran yang pas untuk menikmati mendengarkan musik, cukup kecil agar nyaman digunakan dan cukup besar untuk menghasilkan suara yang jernih tanpa distorsi.
Ulasan