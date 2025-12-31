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Headphone earbud dengan mikrofon

SHE1355WT/00

Tersedia dalam

Biru
Biru
Hitam
Hitam
Putih
Putih

Ventilasi Bass

Dengan performa bass yang ditingkatkan, headphone in-ear ini menghadirkan musik berkualitas dengan nyaman ke telinga Anda. Mikrofon in-line agar udah melakukan panggilan.

Lihat semua manfaat

untuk peningkatan suara

Ventilasi Bass

  • Driver 14,8mm/open-back

  • Earbud

Lubang dentuman bass memungkinkan pergerakan udara untuk suara yang lebih baik

Lubang dentuman bass memungkinkan pergerakan udara untuk suara yang lebih baik dengan bass yang mendalam.

Mikrofon & tombol panggilan terpadu

Mikrofon & tombol panggilan terpadu

Dengan mikrofon dan tombol panggilan terpadu, Anda bisa menggunakan headset Philips untuk musik dan panggilan telepon dari ponsel. Nikmati menelepon bebas-genggam, sekaligus menerima dan mengakhiri panggilan telepon dengan mudah dari headset.

Driver speaker 14,8 mm mengoptimalkan kenyamanan selama dipakai

Driver speaker 14,8 mm adalah ukuran yang pas untuk menikmati mendengarkan musik, cukup kecil agar nyaman digunakan dan cukup besar untuk menghasilkan suara yang jernih tanpa distorsi.

Spesifikasi Teknis

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