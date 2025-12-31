2 year warranty
Dihentikan
SHE3015PH/00
Tersedia dalam
Suara Bass Ekstra
Headphone Philips SHE3015 dengan earbud bodi lembut menawarkan pemakaian yang pas dan nyaman. Tersedia dalam warna-warni yang menarik. Mikrofon dan kontrol internal membuat bicara bebas-genggam di perangkat seluler menjadi mudah.
Driver 14,8mm/open-back
Earbud
Driver speaker besar 14,8mm di dalam headphone earbud menghadirkan suara berkualitas tinggi.
Bagian yang fleksibel dan lembut melindungi sambungan kabel dari kerusakan yang dapat terjadi karena tekukan.
Neodymium adalah bahan terbaik yang menghasilkan bidang magnet kuat untuk kepekaan kumparan suara yang lebih tinggi, respons bass yang lebih baik, dan kualitas suara yang lebih tinggi.
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