2 year warranty
Dihentikan
SHE3015TL/00
Tersedia dalam
Suara Bass Ekstra
Headphone Philips SHE3015 dengan earbud berbodi jeli terasa pas dan nyaman saat dipakai. Tersedia dalam warna-warni yang menarik. Dengan mikrofon internal dan kontrol membuat bicara bebas-genggam pada perangkat seluler menjadi mudah.
Driver 14,8mm/open-back
Earbud
Driver speaker besar 14,8mm di dalam headphone earbud menghadirkan suara berkualitas tinggi.
Mikrofon internal memungkinkan Anda dengan mudah berganti dari mendengarkan musik ke panggilan telepon - dengan mudah, sehingga Anda akan selalu tetap terhubung dengan hal yang paling penting bagi Anda.
Bagian yang fleksibel dan lembut melindungi sambungan kabel dari kerusakan yang dapat terjadi karena tekukan.
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