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Dihentikan

Headphone dengan mikrofon

SHE3015TL/00

Tersedia dalam

Hitam
Hitam
Merah muda
Merah muda
Putih
Putih
Toska
Toska

Suara Bass Ekstra

Headphone Philips SHE3015 dengan earbud berbodi jeli terasa pas dan nyaman saat dipakai. Tersedia dalam warna-warni yang menarik. Dengan mikrofon internal dan kontrol membuat bicara bebas-genggam pada perangkat seluler menjadi mudah.

Lihat semua manfaat

Bodi lembut untuk pemakaian pas dan nyaman

Suara Bass Ekstra

  • Driver 14,8mm/open-back

  • Earbud

Driver speaker 14,8 mm untuk suara berkualitas tinggi

Driver speaker besar 14,8mm di dalam headphone earbud menghadirkan suara berkualitas tinggi.

Mikrofon internal dapat beralih dari musik ke panggilan telepon

Mikrofon internal memungkinkan Anda dengan mudah berganti dari mendengarkan musik ke panggilan telepon - dengan mudah, sehingga Anda akan selalu tetap terhubung dengan hal yang paling penting bagi Anda.

Desain Flexi-Grip agar lebih awet

Bagian yang fleksibel dan lembut melindungi sambungan kabel dari kerusakan yang dapat terjadi karena tekukan.

Spesifikasi Teknis

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