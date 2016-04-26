2 year warranty
Dihentikan
SHE8105BL/00
Bass yang dalam dan murni - setiap saat
Headphone in-ear Philips SHE8105 menggunakan driver berkualitas tinggi untuk bass yang dalam dan rangka aluminium kokoh untuk suara yang jernih. Tabung suara oval memastikan kenyamanan ergonomis, sementara remote in-line memungkinkan Anda beralih dengan mudah dari musik ke panggilan.
Driver 8,6 mm/semi-closed back
In-ear
Rangka headphone ini terbuat dari aluminum kokoh, yang mencegah getaran untuk performa suara yang murni. Selain itu, rangka melindungi earphone dari kerusakan akibat keausan dan keusangan penggunaan sehari-hari.
Slider anti-kusut membantu Anda dengan mudah menjaga dua kabel earpiece tetap rapi, cukup dengan menariknya. Tidak perlu lagi repot dengan kusut atau simpul!
Konektor antara earphone dan kabel yang lembut namun tahan lama dan fleksibel ini membantu melindungi terhadap kerusakan akibat tekukan.
4.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
brad308
26/04/2016
Australia
GREAT, except
I bought this product about a month ago, and have been using it since. I cannot fault anything about the clarity and quality of the sound they produce, awesome bass. they are also really comfortable to use, they do not specify noise cancelling but they do a pretty good job of it anyway. (more than any other I've used) The cord is quite strong and the mic on the left earbud is good. EXCEPT! I've use many earbuds with a mic included in the cord, and this one you press it once to pause/play, twice to skip a song, holding enables siri/cortana BUT all the other ones I've used have a way to increase or decrease the volume. It can be annoying sometimes but the quality of the sound really makes up for it.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHE8105BK In ear headphones with mic
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHE8105BK In ear headphones with mic