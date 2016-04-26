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Dihentikan

Headphone In ear dengan mikrofon

SHE8105GD/00

4

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Tersedia dalam

Biru
Biru
Emas
Emas
Hitam
Hitam
Merah
Merah

Bass yang dalam dan murni - setiap saat

Headphone in-ear Philips SHE8105 menggunakan driver berkualitas tinggi untuk bass yang dalam dan rangka aluminium kokoh untuk suara yang jernih. Tabung suara oval memastikan kenyamanan ergonomis, sementara remote in-line memungkinkan Anda beralih dengan mudah dari musik ke panggilan.

Lihat semua manfaat

dengan rangka logam kokoh

Bass yang dalam dan murni - setiap saat

  • Driver 8,6 mm/semi-closed back

  • In-ear

Rangka aluminium kokoh mencegah getaran untuk kejernihan suara

Rangka aluminium kokoh mencegah getaran untuk kejernihan suara

Rangka headphone ini terbuat dari aluminum kokoh, yang mencegah getaran untuk performa suara yang murni. Selain itu, rangka melindungi earphone dari kerusakan akibat keausan dan keusangan penggunaan sehari-hari.

Tutup silikon dalam tiga pilihan ukuran agar pas dan nyaman

Tutup silikon dalam tiga pilihan ukuran agar pas dan nyaman

Headphone In-ear Anda dilengkapi dengan 3 pilihan tutup telinga – dari kecil hingga besar – sehingga Anda dapat memilih yang pas untuk telinga Anda.

Slider anti-kusut menjaga kabel tetap rapi

Slider anti-kusut menjaga kabel tetap rapi

Slider anti-kusut membantu Anda dengan mudah menjaga dua kabel earpiece tetap rapi, cukup dengan menariknya. Tidak perlu lagi repot dengan kusut atau simpul!

Spesifikasi Teknis

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4.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

5
3
2
1

26/04/2016

Australia

Australia

GREAT, except

I bought this product about a month ago, and have been using it since. I cannot fault anything about the clarity and quality of the sound they produce, awesome bass. they are also really comfortable to use, they do not specify noise cancelling but they do a pretty good job of it anyway. (more than any other I've used) The cord is quite strong and the mic on the left earbud is good. EXCEPT! I've use many earbuds with a mic included in the cord, and this one you press it once to pause/play, twice to skip a song, holding enables siri/cortana BUT all the other ones I've used have a way to increase or decrease the volume. It can be annoying sometimes but the quality of the sound really makes up for it.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHE8105BK In ear headphones with mic

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHE8105BK In ear headphones with mic

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