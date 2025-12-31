2 year warranty
TAE2100BK/97
Desain in-ear yang pas dan nyaman
Kontrol in-line
Konektor USB-C
3 ear tip yang dapat diganti-ganti
Tabung akustik oval dan eartip karet tiga ukuran yang dapat ditukar menciptakan segel suara sempurna yang nyaman dipakai selama berjam-jam. Nikmati kenyamanan mendengarkan sepanjang hari.
Aktivitas terasa kurang lengkap tanpa iringan lagu favorit Anda. Selain menyuguhkan suara bass yang kaya berkat driver 10 mm yang bertenaga, headphone ini juga nyaman dipakai karena desain in-ear yang pas dengan telinga Anda.
Headphone luar biasa ini dilengkapi mikrofon internal yang memungkinkan Anda beralih dengan mudah dari mendengarkan lagu ke menerima panggilan sehingga Anda akan selalu terhubung.
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