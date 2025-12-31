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  • Suara sempurna, pas di telinga
  • Suara sempurna, pas di telinga
  • Suara sempurna, pas di telinga
  • Suara sempurna, pas di telinga
  • Suara sempurna, pas di telinga
  • Suara sempurna, pas di telinga
  • Suara sempurna, pas di telinga
  • Suara sempurna, pas di telinga
  • Suara sempurna, pas di telinga
  • Suara sempurna, pas di telinga

Headphone in-ear dengan mikrofon

TAE2100LB/97

Tersedia dalam

Biru Muda
Biru Muda
Hitam
Hitam
Jingga
Jingga
Putih
Putih
Ungu
Ungu

Suara sempurna, pas di telinga

Rasakan bobot yang lebih ringan, pengalaman penggunaan yang nyaman, serta kualitas suara yang superior. Headphone ini juga dilengkapi konektor USB-C sehingga membuatnya kompatibel dengan berbagai perangkat.

Lihat semua manfaat

Suara sempurna, pas di telinga

  • Desain in-ear yang pas dan nyaman

  • Kontrol in-line

  • Konektor USB-C

  • 3 ear tip yang dapat diganti-ganti

Pas dan ergonomis, nyaman dipakai sepanjang hari

Tabung akustik oval dan eartip karet tiga ukuran yang dapat ditukar menciptakan segel suara sempurna yang nyaman dipakai selama berjam-jam. Nikmati kenyamanan mendengarkan sepanjang hari.

Bass yang kaya, suara yang jernih, apa pun yang sedang Anda dengarkan

Aktivitas terasa kurang lengkap tanpa iringan lagu favorit Anda. Selain menyuguhkan suara bass yang kaya berkat driver 10 mm yang bertenaga, headphone ini juga nyaman dipakai karena desain in-ear yang pas dengan telinga Anda.

Mikrofon internal. Beralih dari daftar putar ke panggilan telepon dalam sekejap

Headphone luar biasa ini dilengkapi mikrofon internal yang memungkinkan Anda beralih dengan mudah dari mendengarkan lagu ke menerima panggilan sehingga Anda akan selalu terhubung.

Spesifikasi Teknis

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