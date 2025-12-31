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Dihentikan

Headphone In ear dengan mikrofon

TAE5008BK/00

Tersedia dalam

Hitam
Hitam
Putih
Putih

Bass yang berdentum.

Rasakan dentuman bass dalam semua lagu. Headphone in-ear ini pas di telinga, dengan remote in-line yang memudahkan Anda untuk mengontrol daftar putar. Sempurna untuk menjawab panggilan masuk, sebelum bagian dentuman bass pada lagu favorit Anda memuncak!

Lihat semua manfaat

Bass yang berdentum.

  • Bass dahsyat

  • Ringan, model in-ear

  • In-line remote 3 tombol

  • Konektor USB-C

Bass menghentak. Suara jernih. Apa pun yang Anda dengarkan

Aktivitas terasa kurang lengkap tanpa iringan lagu favorit Anda. Selain menyuguhkan suara bass yang menghentak berkat driver neodymium 10 mm yang andal. Headphone ini juga nyaman dipakai karena earbud yang pas dengan telinga Anda.

DAC internal meningkatkan kualitas suara

Dengarkan lagu kesayangan dengan suara yang semestinya. Headphone ini dilengkapi DAC internal yang akan meningkatkan kualitas semua audio Anda. Nikmati setiap detik lagu favorit Anda.

Nikmati irama musik dengan nyaman sepanjang hari

Tabung akustik oval dan eartip karet tiga ukuran yang dapat ditukar menciptakan segel suara sempurna yang nyaman dipakai selama berjam-jam. Nikmati kenyamanan mendengarkan sepanjang hari.

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Penafian

  1. Durasi baterai untuk pemutaran hanyalah estimasi dan dapat berbeda-beda, tergantung pada kondisi pemakaian.