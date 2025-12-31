2 year warranty
Dihentikan
TAE5008WT/00
Bass yang berdentum.
Rasakan dentuman bass dalam semua lagu. Headphone in-ear ini pas di telinga, dengan remote in-line yang memudahkan Anda untuk mengontrol daftar putar. Sempurna untuk menjawab panggilan masuk, sebelum bagian dentuman bass pada lagu favorit Anda memuncak!
Bass dahsyat
Ringan, model in-ear
In-line remote 3 tombol
Konektor USB-C
Aktivitas terasa kurang lengkap tanpa iringan lagu favorit Anda. Selain menyuguhkan suara bass yang menghentak berkat driver neodymium 10 mm yang andal. Headphone ini juga nyaman dipakai karena earbud yang pas dengan telinga Anda.
Dengarkan lagu kesayangan dengan suara yang semestinya. Headphone ini dilengkapi DAC internal yang akan meningkatkan kualitas semua audio Anda. Nikmati setiap detik lagu favorit Anda.
Tabung akustik oval dan eartip karet tiga ukuran yang dapat ditukar menciptakan segel suara sempurna yang nyaman dipakai selama berjam-jam. Nikmati kenyamanan mendengarkan sepanjang hari.
Ulasan
Durasi baterai untuk pemutaran hanyalah estimasi dan dapat berbeda-beda, tergantung pada kondisi pemakaian.