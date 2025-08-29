2 year warranty
TAH2000BK/97
Model Ringo
Tetap santai saat yang lain terburu-buru. Kenakan headphone on-ear nirkabel bernuansa retro ini dan tampil santai sambil mengikuti irama musik favorit. Nikmati kualitas suara yang luar biasa, durasi penggunaan hingga 20 jam, dan bobot yang sangat ringan hingga tak terasa saat dikenakan.
Desain retro, suara mengagumkan
Desain praktis dan mudah dibawa
Durasi penggunaan hingga 26 jam
Bluetooth Multititik
Headphone on-ear ini menghadirkan kembali gaya yang Anda sukai—serta menambahkan suara modern yang hangat dan bertenaga dari driver 40 mm! Dengan ear cup bundar yang menarik perhatian, Anda akan tampil seolah sedang menikmati pemutar kaset pribadi dari masa lalu. Tersedia juga beragam pilihan warna yang menarik.
Anda mendapatkan waktu putar hingga 26 jam dari pengisian penuh, yang memerlukan waktu 2 jam melalui USB-C. Jika memerlukan tambahan daya dengan cepat, cukup isi daya headphone on-ear ini selama 15 menit untuk mendapatkan tambahan waktu putar 6 jam.
Bluetooth 5.4 menghadirkan koneksi yang lebih stabil untuk streaming tanpa hambatan dan tanpa gangguan suara yang menjengkelkan. Anda dapat terhubung ke dua perangkat Bluetooth secara bersamaan dan menggunakan aplikasi Philips Headphones untuk mengelola perangkat yang terhubung.
5.0
dari 5
1
Ulasan
しおせんべい
29/08/2025
日本
音場が広く、桁違いの軽い装着感
軽いです。たった80グラム。他のヘッドホンが250g程度ですから桁違い。 昭和時代にゼンハイザーHD400が一世を風靡しましたが、あの名機の再来です。 特に黄色のパッドを付ければ当時の見た目が再現ができ、 街で付けて歩いてもおしゃれな感じでしょう。 小さく軽いので髪型が乱れません。ですからイヤホンが苦手な女性にもいいと思います。 外の音は全く遮断しませんが、それが昭和の頃には斬新で「オープンエアヘッドホン」という 新しいジャンルが産まれました。ドンシャリでなく自然な音です。 そしてオープンエアヘッドホンの最大の長所は音場が広いことです。 ドライバを覆うものが無いのですから、屋外のスピーカーのようです。
Ulasan ini dibuat untuk 2000 series TAH2000BK ワイヤレスオンイヤーヘッドホン
Date of Use 2025-07-28
Ulasan ini dibuat untuk 2000 series TAH2000BK ワイヤレスオンイヤーヘッドホン
Date of Use 2025-07-28