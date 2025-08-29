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  • Model Ringo
  • Model Ringo
  • Model Ringo
  • Model Ringo
  • Model Ringo
  • Model Ringo
  • Model Ringo
  • Model Ringo
  • Model Ringo
  • Model Ringo
  • Model Ringo
  • Model Ringo
  • Model Ringo
  • Model Ringo
  • Model Ringo
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  • Model Ringo
  • Model Ringo
  • Model Ringo
  • Model Ringo
  • Model Ringo
  • Model Ringo
  • Model Ringo
  • Model Ringo
  • Model Ringo
  • Model Ringo
  • Model Ringo
  • Model Ringo
  • Model Ringo
  • Model Ringo

2000 seriesHeadphone on-ear nirkabel

TAH2000BK/97

5

| (1) Ulasan

Tersedia dalam

Hitam
Hitam
Putih
Putih
Toska
Toska

Model Ringo

Tetap santai saat yang lain terburu-buru. Kenakan headphone on-ear nirkabel bernuansa retro ini dan tampil santai sambil mengikuti irama musik favorit. Nikmati kualitas suara yang luar biasa, durasi penggunaan hingga 20 jam, dan bobot yang sangat ringan hingga tak terasa saat dikenakan.

Lihat semua manfaat

Model Ringo

  • Desain retro, suara mengagumkan

  • Desain praktis dan mudah dibawa

  • Durasi penggunaan hingga 26 jam

  • Bluetooth Multititik

Tampilan klasik, suara masa kini

Tampilan klasik, suara masa kini

Headphone on-ear ini menghadirkan kembali gaya yang Anda sukai—serta menambahkan suara modern yang hangat dan bertenaga dari driver 40 mm! Dengan ear cup bundar yang menarik perhatian, Anda akan tampil seolah sedang menikmati pemutar kaset pribadi dari masa lalu. Tersedia juga beragam pilihan warna yang menarik.

Daya tahan baterai lama dan pengisian cepat

Daya tahan baterai lama dan pengisian cepat

Anda mendapatkan waktu putar hingga 26 jam dari pengisian penuh, yang memerlukan waktu 2 jam melalui USB-C. Jika memerlukan tambahan daya dengan cepat, cukup isi daya headphone on-ear ini selama 15 menit untuk mendapatkan tambahan waktu putar 6 jam.

Koneksi Bluetooth multipoint yang stabil dan pemasangan yang mudah

Koneksi Bluetooth multipoint yang stabil dan pemasangan yang mudah

Bluetooth 5.4 menghadirkan koneksi yang lebih stabil untuk streaming tanpa hambatan dan tanpa gangguan suara yang menjengkelkan. Anda dapat terhubung ke dua perangkat Bluetooth secara bersamaan dan menggunakan aplikasi Philips Headphones untuk mengelola perangkat yang terhubung.

Spesifikasi Teknis

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5.0

dari 5

1

Ulasan

4
3
2
1

29/08/2025

日本

日本

音場が広く、桁違いの軽い装着感

軽いです。たった80グラム。他のヘッドホンが250g程度ですから桁違い。 昭和時代にゼンハイザーHD400が一世を風靡しましたが、あの名機の再来です。 特に黄色のパッドを付ければ当時の見た目が再現ができ、 街で付けて歩いてもおしゃれな感じでしょう。 小さく軽いので髪型が乱れません。ですからイヤホンが苦手な女性にもいいと思います。 外の音は全く遮断しませんが、それが昭和の頃には斬新で「オープンエアヘッドホン」という 新しいジャンルが産まれました。ドンシャリでなく自然な音です。 そしてオープンエアヘッドホンの最大の長所は音場が広いことです。 ドライバを覆うものが無いのですから、屋外のスピーカーのようです。

Ulasan ini dibuat untuk 2000 series TAH2000BK ワイヤレスオンイヤーヘッドホン

Date of Use 2025-07-28

Ulasan ini dibuat untuk 2000 series TAH2000BK ワイヤレスオンイヤーヘッドホン

Date of Use 2025-07-28

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