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Semua seri

  • Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat
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  • Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat
  • Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat
  • Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat
  • Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat
  • Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat
  • Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat
  • Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat
  • Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat
  • Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat
  • Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat
  • Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat
  • Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat
  • Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat
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  • Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat
  • Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat
  • Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat
  • Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat
  • Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat
  • Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat
  • Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat
  • Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat
  • Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat
  • Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat
  • Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat
  • Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat

5000 seriesHeadphone nirkabel over-ear

TAH5209BK/97

Tersedia dalam

Hitam
Hitam
Putih
Putih

Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat

Kenakan headphone over-ear nirkabel ini dan nikmati kenyamanan yang sesungguhnya. Dengarkan suara yang kaya dengan karakter bass yang kuat bahkan pada volume rendah serta nikmati waktu pemutaran hingga 65 jam. Selain itu, headphone ini dapat dilipat sehingga ringkas saat dibawa bepergian.

Lihat semua manfaat

Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat

  • Headphone over-ear ringan

  • Suara natural. Bass Dinamis

  • Waktu putar hingga 65 jam

  • Suara panggilan jernih

Ringan dan nyaman,gunakan berlama-lama tanpa beban

Ringan dan nyaman,gunakan berlama-lama tanpa beban

Headphone over-ear ini dirancang untuk kenyamanan penggunaan sehari-hari. Headband yang empuk terasa sangat ringan. Ear-cup yang lembut dapat disesuaikan sudutnya hingga terasa pas. Masing-masing ear-cup dilapisi memory foam: makin sering digunakan,makin nyaman rasanya.

Suara mengagumkan,bahkan pada volume kecil dengan Bass Dinamis

Suara mengagumkan,bahkan pada volume kecil dengan Bass Dinamis

Nikmati suara yang luar biasa berkat driver 40 mm dan isolasi kebisingan pasif yang baik berkat desain over-ear yang pas di telinga. Jika Anda menyukai lagu dengan karakter bass yang asyik,aktifkan Bass Dinamis melalui aplikasi Philips Headphone dan nikmati lagu favorit Anda secara maksimal sekalipun Anda mendengarkannya di lingkungan yang tenang.

Waktu putar hingga 65 jam dengan pengisian daya cepat

Waktu putar hingga 65 jam dengan pengisian daya cepat

Dengan waktu putar hingga 65 jam,headphone nirkabel ini akan menemani Anda mendengarkan berbagai daftar putar musik. Isi daya hingga penuh hanya dalam 2 jam menggunakan kabel USB-C dan isi daya cepat 5 menit untuk penggunaan selama 3 jam.

Spesifikasi Teknis

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