2 year warranty
TAH5209WT/97
Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat
Kenakan headphone over-ear nirkabel ini dan nikmati kenyamanan yang sesungguhnya. Dengarkan suara yang kaya dengan karakter bass yang kuat bahkan pada volume rendah serta nikmati waktu pemutaran hingga 65 jam. Selain itu, headphone ini dapat dilipat sehingga ringkas saat dibawa bepergian.
Headphone over-ear ringan
Suara natural. Bass Dinamis
Waktu putar hingga 65 jam
Suara panggilan jernih
Headphone over-ear ini dirancang untuk kenyamanan penggunaan sehari-hari. Headband yang empuk terasa sangat ringan. Ear-cup yang lembut dapat disesuaikan sudutnya hingga terasa pas. Masing-masing ear-cup dilapisi memory foam: makin sering digunakan,makin nyaman rasanya.
Nikmati suara yang luar biasa berkat driver 40 mm dan isolasi kebisingan pasif yang baik berkat desain over-ear yang pas di telinga. Jika Anda menyukai lagu dengan karakter bass yang asyik,aktifkan Bass Dinamis melalui aplikasi Philips Headphone dan nikmati lagu favorit Anda secara maksimal sekalipun Anda mendengarkannya di lingkungan yang tenang.
Dengan waktu putar hingga 65 jam,headphone nirkabel ini akan menemani Anda mendengarkan berbagai daftar putar musik. Isi daya hingga penuh hanya dalam 2 jam menggunakan kabel USB-C dan isi daya cepat 5 menit untuk penggunaan selama 3 jam.
Ulasan