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  • Sangat aman, sangat menyenangkan!
  • Sangat aman, sangat menyenangkan!
  • Sangat aman, sangat menyenangkan!
  • Sangat aman, sangat menyenangkan!
  • Sangat aman, sangat menyenangkan!
  • Sangat aman, sangat menyenangkan!
  • Sangat aman, sangat menyenangkan!
  • Sangat aman, sangat menyenangkan!
  • Sangat aman, sangat menyenangkan!
  • Sangat aman, sangat menyenangkan!
  • Sangat aman, sangat menyenangkan!
  • Sangat aman, sangat menyenangkan!
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  • Sangat aman, sangat menyenangkan!
  • Sangat aman, sangat menyenangkan!
  • Sangat aman, sangat menyenangkan!
  • Sangat aman, sangat menyenangkan!
  • Sangat aman, sangat menyenangkan!
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  • Sangat aman, sangat menyenangkan!
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  • Sangat aman, sangat menyenangkan!
  • Sangat aman, sangat menyenangkan!
  • Sangat aman, sangat menyenangkan!

Headphone on-ear anak-anak

TAK2000CT/00

Tersedia dalam

Chrystal Teal
Chrystal Teal
Magenta Purple
Magenta Purple

Sangat aman, sangat menyenangkan!

Biarkan anak-anak bergembira dengan headphone berkabel warna-warni ini! Ringan, tangguh, dan volumenya dibatasi agar aman saat digunakan. Ada teman yang datang? Fitur berbagi audio memungkinkan anak-anak menyambungkan headphone mereka ke headphone temannya agar mereka dapat mendengarkan bersama.

Lihat semua manfaat

Sangat aman, sangat menyenangkan!

  • Headphone on-ear berkabel

  • Volume dibatasi hingga 85 dB

  • Dapat disesuaikan. Berbagi audio

  • Tahan lama dan dapat dilipat

Selalu aman, selalu menyenangkan. Volume dibatasi hingga 85 dB*

Selalu aman, selalu menyenangkan. Volume dibatasi hingga 85 dB*

Dirancang khusus agar aman bagi telinga anak, volume headphone ini dibatasi hingga 85 dB*. Musik, kartun, film, video edukasi: apa pun yang mereka sukai, Anda dapat tenang karena tahu bahwa mereka tidak akan mendengarkan dengan volume terlalu keras.

Nyaman untuk anak dan mudah digunakan

Nyaman untuk anak dan mudah digunakan

Penutup telinga yang lebih kecil dengan bantalan lembut membuat headphone ringan ini nyaman untuk anak-anak. Headband berbantalan juga mudah disesuaikan agar pas dengan sempurna dan dilengkapi titik-titik di bagian belakang yang membantu anak-anak mengetahui arah yang benar saat mengenakan headphone.

Desain penuh warna dengan ear cup yang dapat disesuaikan

Desain penuh warna dengan ear cup yang dapat disesuaikan

Desain beraneka warna membuat headphone ini tampil menonjol dengan cara yang tepat—dan anak-anak dapat menyesuaikan headphone mereka menggunakan karya seni buatan sendiri! Cukup angkat jendela ear cup transparan, masukkan gambar atau lukisan mereka, lalu klik jendela tersebut hingga tertutup kembali.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Volume dibatasi hingga 85 dB sesuai dengan standar EN 50332 untuk mendengarkan dengan aman.