Selalu aman, selalu menyenangkan. Volume dibatasi hingga 85 dB*

Dirancang khusus agar aman bagi telinga anak-anak, volume headphone ini telah dibatasi hingga 85 dB*. Musik, kartun, film, video edukasi: apa pun yang mereka sukai, Anda dapat tenang karena tahu mereka tidak akan mendengarkan dengan volume terlalu keras.