2 year warranty
Dihentikan
TAKH101PK/00
Ayo mulai!
Izinkan mereka menonton, mendengarkan, atau bermain dengan headphone on-ear yang tidak akan merusak telinga. Headphone warna-warni ini nyaman digunakan, dan dibatasi volumenya hingga 85 dB. Anak-anak dapat dengan aman menggunakan perangkat seluler atau mendengarkan musik favorit mereka.
Driver 32mm/closed-back
On-ear
Bantalan telinga lembut
Panjang kabel yang ideal membuat Anda bisa meletakkan peranti audio di mana pun Anda inginkan.
Dirancang khusus untuk melindungi telinga anak kecil, headphone ini memiliki driver akustik 32 mm yang terbatas pada 85 dB. Anda dapat bersantai, mengetahui anak-anak Anda sedang menikmati musik, video, dan game mereka dengan aman.
Headphone on-ear anak berkabel ini dapat dilipat ke dalam, menghasilkan bundel yang ringkas. Sempurna jika Anda ingin memasukkannya ke kantung jaket atau tas.
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