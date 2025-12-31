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Headphone dengan mikrofon

TAKH101BL/00

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Izinkan mereka menonton, mendengarkan, atau bermain dengan headphone on-ear yang tidak akan merusak telinga. Headphone warna-warni ini nyaman digunakan, dan dibatasi volumenya hingga 85 dB. Anak-anak dapat dengan aman menggunakan perangkat seluler atau mendengarkan musik favorit mereka.

Lihat semua manfaat

Ayo mulai!

  • Driver 32mm/closed-back

  • On-ear

  • Bantalan telinga lembut

Kabel 1,2 m yang ideal untuk penggunaan luar ruangan

Panjang kabel yang ideal membuat Anda bisa meletakkan peranti audio di mana pun Anda inginkan.

Driver akustik 32 mm. Suara yang jernih

Dirancang khusus untuk melindungi telinga anak kecil, headphone ini memiliki driver akustik 32 mm yang terbatas pada 85 dB. Anda dapat bersantai, mengetahui anak-anak Anda sedang menikmati musik, video, dan game mereka dengan aman.

Desain lipat ringkas. Penyimpanan mudah

Headphone on-ear anak berkabel ini dapat dilipat ke dalam, menghasilkan bundel yang ringkas. Sempurna jika Anda ingin memasukkannya ke kantung jaket atau tas.

Spesifikasi Teknis

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