2 year warranty
Dihentikan
TAKH301PK/00
Lakukan yang Anda suka
Nikmati headphone on-ear yang sesuai untuk semua gaya. Headphone ini dibatasi volumenya hingga 85 dB dan cukup tangguh untuk dimasukkan ke tas sekolah. Anak-anak dapat menghias ear cupnya dengan stiker atau karya seni mereka sendiri!
Driver 32mm/closed-back
On-ear
Bantalan telinga lembut
Panjang kabel yang ideal membuat Anda bisa meletakkan peranti audio di mana pun Anda inginkan.
Dirancang khusus untuk melindungi telinga anak kecil, headphone ini memiliki driver akustik 32 mm yang terbatas pada 85 dB. Anda dapat bersantai, mengetahui anak-anak Anda sedang menikmati musik, video, dan game mereka dengan aman.
Anak-anak dapat menghias headphone ini dengan stiker, atau bahkan karya seni terbaru mereka. Penutup luar bening ear-cup dapat dibuka sehingga Anda dapat memasukkan gambar di dalamnya. Tiga set stiker dan kartu grafis disertakan bersama headphone.
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