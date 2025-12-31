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Dihentikan

Headphone dengan mikrofon

TAKH301BL/00

Lakukan yang Anda suka

Nikmati headphone on-ear yang sesuai untuk semua gaya. Headphone ini dibatasi volumenya hingga 85 dB dan cukup tangguh untuk dimasukkan ke tas sekolah. Anak-anak dapat menghias ear cupnya dengan stiker atau karya seni mereka sendiri!

Lihat semua manfaat

Lakukan yang Anda suka

  • Driver 32mm/closed-back

  • On-ear

  • Bantalan telinga lembut

Kabel 1,2 m yang ideal untuk penggunaan luar ruangan

Panjang kabel yang ideal membuat Anda bisa meletakkan peranti audio di mana pun Anda inginkan.

Driver akustik 32 mm. Suara yang jernih

Dirancang khusus untuk melindungi telinga anak kecil, headphone ini memiliki driver akustik 32 mm yang terbatas pada 85 dB. Anda dapat bersantai, mengetahui anak-anak Anda sedang menikmati musik, video, dan game mereka dengan aman.

Ear-cup dapat disesuaikan. Gunakan stiker atau karya seni pribadi

Anak-anak dapat menghias headphone ini dengan stiker, atau bahkan karya seni terbaru mereka. Penutup luar bening ear-cup dapat dibuka sehingga Anda dapat memasukkan gambar di dalamnya. Tiga set stiker dan kartu grafis disertakan bersama headphone.

Spesifikasi Teknis

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