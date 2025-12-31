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Dihentikan

Headphone Nirkabel

TAKH402BL/00

Bersinar seperti bintang

Bersiaplah untuk tampil keren dengan headphone on-ear funky yang bisa menyala ini. Headphone nirkabel tangguh ini dibatasi volumenya hingga 85 dB. Panel LED di ear cup menyemarakkan gaya anak-anak dengan lampu warna-warni.

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Bersinar seperti bintang

  • Driver 32mm/closed-back

  • On-ear

  • Bantalan telinga lembut

Waktu pemutaran 20 jam. Tanpa kabel, tanpa kusut

Mulai dari perjalanan liburan hingga waktu nonton seminggu, anak-anak akan menyukai headphone on-ear nirkabel ini. Memberikan waktu pemutaran 20 jam dari satu kali pengisian daya: cukup untuk hiburan selama beberapa hari atau lebih.

Driver akustik 32 mm. Suara yang jernih

Dirancang khusus untuk melindungi telinga anak kecil, headphone ini memiliki driver akustik 32 mm yang terbatas pada 85 dB. Anda dapat bersantai, mengetahui anak-anak Anda sedang menikmati musik, video, dan game mereka dengan aman.

Bantalan headband dan telinga yang nyaman. Sempurna untuk telinga anak kecil

Bantalan ear-cup lembut dan bantalan headband lembut membuat anak-anak nyaman saat mereka mendengarkan musik atau menonton YouTuber favorit mereka.

Spesifikasi Teknis

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