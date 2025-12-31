Waktu pemutaran 20 jam. Tanpa kabel, tanpa kusut

Mulai dari perjalanan liburan hingga waktu nonton seminggu, anak-anak akan menyukai headphone on-ear nirkabel ini. Memberikan waktu pemutaran 20 jam dari satu kali pengisian daya: cukup untuk hiburan selama beberapa hari atau lebih.