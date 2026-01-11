2 year warranty
TAQ2000BK/97
Gaya ear-cuff. Model open-ear.
Nikmati audio yang jernih dan kenyamanan sepanjang hari dengan earbud open-ear true wireless bergaya ear-cuff. Meski ringan, earbud ini tetap terpasang dengan aman di telinga. Desain open-ear earbud ini memungkinkan Anda mendengar suara di sekitar sekaligus yang sedang Anda dengarkan.
Earbud open-ear true wireless
Gaya ear-cuff
Waktu penggunaan hingga 28 jam
Bluetooth Multititik
Earbud open-ear ini dapat dijepit di telinga luar Anda. Meski ringan, earbud ini terpasang dengan aman. Sambungannya yang fleksibel memungkinkan Anda menyesuaikan jepitan demi kenyamanan yang maksimal. Driver konduksi udara yang presisi mengarahkan suara ke dalam saluran telinga tanpa menutupnya sehingga Anda tetap dapat mendengar suara di sekitar.
Nikmati penggunaan earbud hingga 7 jam dengan daya yang terisi penuh serta ekstra 21 jam dengan casing. Jika butuh segera digunakan, letakkan earbud di dalam casing selama 15 menit dan Anda dapat menggunakannya selama satu jam. Diperlukan waktu 2 jam untuk mengisi daya earbud hingga penuh. Dalam mode mono, Anda dapat menggunakan salah satu earbud sementara earbud lainnya diisi daya.
Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Anda juga dapat menghubungkannya ke dua perangkat Bluetooth sekaligus. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.
4.0
dari 5
2
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Big keb
11/01/2026
Australia
Pembeli terverifikasi
Great product
East of use. Great product for the price. Very comfortable. Very secure on the ears
Keunggulan
Secure on ear good sound
Kekurangan
7hour battery life
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 2000 series TAQ2000BK Open-ear true wireless earbuds
Date of Use 2025-09-11
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 2000 series TAQ2000BK Open-ear true wireless earbuds
Date of Use 2025-09-11
craaaaaig
30/01/2026
Australia
Pembeli terverifikasi
small & lightweight
small and lightweight, but lacking bass and volume was hard to use at gym
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 2000 series TAQ2000BK Open-ear true wireless earbuds
Date of Use 2024-12-29
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 2000 series TAQ2000BK Open-ear true wireless earbuds
Date of Use 2024-12-29