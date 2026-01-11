ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.

2000 seriesEarbud open-ear true wireless

TAQ2000BK/97

4

| (2) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Tersedia dalam

Hitam
Hitam
Putih
Putih

Gaya ear-cuff. Model open-ear.

Nikmati audio yang jernih dan kenyamanan sepanjang hari dengan earbud open-ear true wireless bergaya ear-cuff. Meski ringan, earbud ini tetap terpasang dengan aman di telinga. Desain open-ear earbud ini memungkinkan Anda mendengar suara di sekitar sekaligus yang sedang Anda dengarkan.

Lihat semua manfaat

Gaya ear-cuff. Model open-ear.

  • Earbud open-ear true wireless

  • Gaya ear-cuff

  • Waktu penggunaan hingga 28 jam

  • Bluetooth Multititik

Earbud open-ear gaya ear-cuff. Nyaman seharian

Earbud open-ear gaya ear-cuff. Nyaman seharian

Earbud open-ear ini dapat dijepit di telinga luar Anda. Meski ringan, earbud ini terpasang dengan aman. Sambungannya yang fleksibel memungkinkan Anda menyesuaikan jepitan demi kenyamanan yang maksimal. Driver konduksi udara yang presisi mengarahkan suara ke dalam saluran telinga tanpa menutupnya sehingga Anda tetap dapat mendengar suara di sekitar.

Waktu penggunaan hingga 28 jam. Casing pengisi daya ramping

Waktu penggunaan hingga 28 jam. Casing pengisi daya ramping

Nikmati penggunaan earbud hingga 7 jam dengan daya yang terisi penuh serta ekstra 21 jam dengan casing. Jika butuh segera digunakan, letakkan earbud di dalam casing selama 15 menit dan Anda dapat menggunakannya selama satu jam. Diperlukan waktu 2 jam untuk mengisi daya earbud hingga penuh. Dalam mode mono, Anda dapat menggunakan salah satu earbud sementara earbud lainnya diisi daya.

Koneksi multititik Bluetooth yang stabil

Koneksi multititik Bluetooth yang stabil

Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Anda juga dapat menghubungkannya ke dua perangkat Bluetooth sekaligus. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Ulasan ini dikelola oleh Bazaarvoice dan mematuhi Kebijakan Keaslian Bazaarvoice, yang didukung oleh teknologi anti-penipuan dan analisis manusia. Detail selengkapnya dapat ditemukan di
Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

4.0

dari 5

2

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
2
1

11/01/2026

Australia

Australia

Pembeli terverifikasi

Great product

East of use. Great product for the price. Very comfortable. Very secure on the ears

Keunggulan

Secure on ear good sound

Kekurangan

7hour battery life

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 2000 series TAQ2000BK Open-ear true wireless earbuds

Date of Use 2025-09-11

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 2000 series TAQ2000BK Open-ear true wireless earbuds

Date of Use 2025-09-11

30/01/2026

Australia

Australia

Pembeli terverifikasi

small & lightweight

small and lightweight, but lacking bass and volume was hard to use at gym

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 2000 series TAQ2000BK Open-ear true wireless earbuds

Date of Use 2024-12-29

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 2000 series TAQ2000BK Open-ear true wireless earbuds

Date of Use 2024-12-29

Daftar sekarang & dapatkan Welcome Voucher DISKON 20%

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima komunikasi promosi tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips berdasarkan preferensi dan perilaku saya. Saya dapat berhenti berlangganan kapan saja.

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.