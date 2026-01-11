2 year warranty
TAQ2000WT/97
Gaya ear-cuff. Model open-ear.
Nikmati audio yang jernih dan kenyamanan sepanjang hari dengan earbud open-ear true wireless bergaya ear-cuff. Meski ringan, earbud ini tetap terpasang dengan aman di telinga. Desain open-ear earbud ini memungkinkan Anda mendengar suara di sekitar sekaligus yang sedang Anda dengarkan.
Earbud open-ear true wireless
Gaya ear-cuff
Waktu penggunaan hingga 28 jam
Bluetooth Multititik
Earbud terbuka ini dijepitkan dengan ringan namun kokoh pada bagian luar telinga Anda, dan sambungan fleksibel memungkinkan Anda menyesuaikan cengkeramannya untuk kenyamanan maksimal. Driver konduksi udara presisi mengarahkan suara ke saluran telinga Anda tanpa menutupnya, sehingga Anda juga dapat mendengar apa yang terjadi di sekitar Anda.
Anda mendapatkan waktu pemutaran 7 jam dari pengisian daya penuh, dan tambahan 21 jam dari casing. Jika membutuhkan tambahan daya dengan cepat, masukkan kembali earbud ke dalam casing selama 15 menit untuk mendapatkan tambahan waktu pemutaran satu jam. Diperlukan waktu 2 jam untuk mengisi penuh daya earbud, dan mode mono memungkinkan Anda menggunakan satu earbud sementara earbud lainnya mengisi daya.
Konektivitas Bluetooth canggih memberi Anda koneksi yang lebih stabil untuk streaming tanpa hambatan, dan Anda dapat terhubung ke dua perangkat Bluetooth secara bersamaan. Nikmati daftar putar tersebut atau dengarkan podcast favorit Anda tanpa gangguan dan tanpa penurunan suara yang mengganggu.
4.0
dari 5
2
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Big keb
11/01/2026
Australia
Pembeli terverifikasi
Great product
East of use. Great product for the price. Very comfortable. Very secure on the ears
Keunggulan
Secure on ear good sound
Kekurangan
7hour battery life
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 2000 series TAQ2000BK Open-ear true wireless earbuds
Date of Use 2025-09-11
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 2000 series TAQ2000BK Open-ear true wireless earbuds
Date of Use 2025-09-11
craaaaaig
30/01/2026
Australia
Pembeli terverifikasi
small & lightweight
small and lightweight, but lacking bass and volume was hard to use at gym
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 2000 series TAQ2000BK Open-ear true wireless earbuds
Date of Use 2024-12-29
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 2000 series TAQ2000BK Open-ear true wireless earbuds
Date of Use 2024-12-29