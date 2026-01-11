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Semua seri

  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
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  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.
  • Gaya ear-cuff. Model open-ear.

2000 seriesEarbud open-ear true wireless

TAQ2000WT/97

4

| (2) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Tersedia dalam

Hitam
Hitam
Putih
Putih

Gaya ear-cuff. Model open-ear.

Nikmati audio yang jernih dan kenyamanan sepanjang hari dengan earbud open-ear true wireless bergaya ear-cuff. Meski ringan, earbud ini tetap terpasang dengan aman di telinga. Desain open-ear earbud ini memungkinkan Anda mendengar suara di sekitar sekaligus yang sedang Anda dengarkan.

Lihat semua manfaat

Gaya ear-cuff. Model open-ear.

  • Earbud open-ear true wireless

  • Gaya ear-cuff

  • Waktu penggunaan hingga 28 jam

  • Bluetooth Multititik

Earbud terbuka bergaya manset telinga. Nyaman sepanjang hari

Earbud terbuka bergaya manset telinga. Nyaman sepanjang hari

Earbud terbuka ini dijepitkan dengan ringan namun kokoh pada bagian luar telinga Anda, dan sambungan fleksibel memungkinkan Anda menyesuaikan cengkeramannya untuk kenyamanan maksimal. Driver konduksi udara presisi mengarahkan suara ke saluran telinga Anda tanpa menutupnya, sehingga Anda juga dapat mendengar apa yang terjadi di sekitar Anda.

Waktu pemutaran hingga 28 jam. Casing pengisi daya ramping

Waktu pemutaran hingga 28 jam. Casing pengisi daya ramping

Anda mendapatkan waktu pemutaran 7 jam dari pengisian daya penuh, dan tambahan 21 jam dari casing. Jika membutuhkan tambahan daya dengan cepat, masukkan kembali earbud ke dalam casing selama 15 menit untuk mendapatkan tambahan waktu pemutaran satu jam. Diperlukan waktu 2 jam untuk mengisi penuh daya earbud, dan mode mono memungkinkan Anda menggunakan satu earbud sementara earbud lainnya mengisi daya.

Konektivitas multipoint Bluetooth yang stabil

Konektivitas multipoint Bluetooth yang stabil

Konektivitas Bluetooth canggih memberi Anda koneksi yang lebih stabil untuk streaming tanpa hambatan, dan Anda dapat terhubung ke dua perangkat Bluetooth secara bersamaan. Nikmati daftar putar tersebut atau dengarkan podcast favorit Anda tanpa gangguan dan tanpa penurunan suara yang mengganggu.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.0

dari 5

2

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
2
1

11/01/2026

Australia

Australia

Pembeli terverifikasi

Great product

East of use. Great product for the price. Very comfortable. Very secure on the ears

Keunggulan

Secure on ear good sound

Kekurangan

7hour battery life

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 2000 series TAQ2000BK Open-ear true wireless earbuds

Date of Use 2025-09-11

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 2000 series TAQ2000BK Open-ear true wireless earbuds

Date of Use 2025-09-11

30/01/2026

Australia

Australia

Pembeli terverifikasi

small & lightweight

small and lightweight, but lacking bass and volume was hard to use at gym

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 2000 series TAQ2000BK Open-ear true wireless earbuds

Date of Use 2024-12-29

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 2000 series TAQ2000BK Open-ear true wireless earbuds

Date of Use 2024-12-29

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