2 year warranty
TAT1000BK/97
Rasakan iramanya, sukai kenyamanannya
Dengarkan suara Anda dengan sempurna. Headphone True Wireless ini menggunakan driver 13 mm untuk menghasilkan suara kaya dan bass bertenaga, serta mikrofon AI untuk panggilan yang jernih. Dengan ketahanan terhadap percikan air IPX4 dan casing pengisi daya berukuran saku, Anda dapat menikmati waktu pemutaran selama 18 jam.
Earbud kecil. Sangat bernilai
Suara alami. Bass dinamis
Casing pengisi daya berukuran saku
Tahan percikan air IPX4
Dengarkan setiap suara dengan sempurna. Headphone True Wireless ini menggunakan driver 13 mm untuk suara yang kaya dan bass bertenaga, serta mikrofon AI untuk panggilan yang jernih. Dengan ketahanan terhadap cipratan air IPX4 dan casing pengisi daya berukuran saku untuk waktu putar 18 hours.
Kompatibilitas dengan perangkat Bluetooth® 6.0 terbaru membuat Anda bisa streaming tanpa penururan suara tiba-tiba. Microsoft Swift Pair juga didukung.
Casing pengisi daya kecil sangat ringkas. Dengan mode Mono, Anda bisa menggunakan satu sisi earbud sementara yang satunya diisi dayanya.
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