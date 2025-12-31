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Headphone true wireless

TAT1000BK/97

Tersedia dalam

Hitam
Hitam
Putih
Putih

Rasakan iramanya, sukai kenyamanannya

Dengarkan suara Anda dengan sempurna. Headphone True Wireless ini menggunakan driver 13 mm untuk menghasilkan suara kaya dan bass bertenaga, serta mikrofon AI untuk panggilan yang jernih. Dengan ketahanan terhadap percikan air IPX4 dan casing pengisi daya berukuran saku, Anda dapat menikmati waktu pemutaran selama 18 jam.

Lihat semua manfaat

Rasakan iramanya, sukai kenyamanannya

  • Earbud kecil. Sangat bernilai

  • Suara alami. Bass dinamis

  • Casing pengisi daya berukuran saku

  • Tahan percikan air IPX4

Suara merdu dengan driver besar 13 mm

Dengarkan setiap suara dengan sempurna. Headphone True Wireless ini menggunakan driver 13 mm untuk suara yang kaya dan bass bertenaga, serta mikrofon AI untuk panggilan yang jernih. Dengan ketahanan terhadap cipratan air IPX4 dan casing pengisi daya berukuran saku untuk waktu putar 18 hours.

Kompatibel dengan Bluetooth® 6.0 dan Microsoft Swift Pair

Kompatibilitas dengan perangkat Bluetooth® 6.0 terbaru membuat Anda bisa streaming tanpa penururan suara tiba-tiba. Microsoft Swift Pair juga didukung.

Casing pengisi daya berukuran saku

Casing pengisi daya kecil sangat ringkas. Dengan mode Mono, Anda bisa menggunakan satu sisi earbud sementara yang satunya diisi dayanya.

Spesifikasi Teknis

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