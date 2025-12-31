Rasakan iramanya, sukai kenyamanannya

Dengarkan suara Anda dengan sempurna. Headphone True Wireless ini menggunakan driver 13 mm untuk menghasilkan suara kaya dan bass bertenaga, serta mikrofon AI untuk panggilan yang jernih. Dengan ketahanan terhadap percikan air IPX4 dan casing pengisi daya berukuran saku, Anda dapat menikmati waktu pemutaran selama 18 jam.