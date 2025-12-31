2 year warranty
TAT1000WT/97
Suara sempurna, pas di telinga
Dengarkan suara yang sempurna. Headphone True Wireless ini menggunakan driver 13 mm untuk suara yang kaya dan bass yang membahana, serta mikrofon AI untuk panggilan yang jernih. Headphone ini memiliki rating tahan cipratan air IPX4, dan dilengkapi wadah pengisi daya kecil untuk waktu putar 18 jam.
Earbud kecil. Harga terjangkau
Suara natural. Bass dinamis
Casing pengisi daya kecil
Tahan cipratan air IPX4
Dengarkan suara yang sempurna. Headphone True Wireless ini menggunakan driver 13 mm untuk suara yang kaya dan bass yang membahana, serta mikrofon AI untuk panggilan yang jernih. Headphone ini memiliki rating tahan cipratan air IPX4, dan dilengkapi wadah pengisi daya kecil untuk waktu putar 18 jam.
Kompatibilitas dengan perangkat Bluetooth® 6.0 terbaru membuat Anda bisa streaming tanpa penururan suara tiba-tiba. Microsoft Swift Pair juga didukung.
Casing pengisi daya kecil sangat ringkas. Dengan mode Mono, Anda bisa menggunakan satu sisi earbud sementara yang satunya diisi dayanya.
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