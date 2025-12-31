Suara sempurna, pas di telinga

Dengarkan suara yang sempurna. Headphone True Wireless ini menggunakan driver 13 mm untuk suara yang kaya dan bass yang membahana, serta mikrofon AI untuk panggilan yang jernih. Headphone ini memiliki rating tahan cipratan air IPX4, dan dilengkapi wadah pengisi daya kecil untuk waktu putar 18 jam.