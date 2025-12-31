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  • Ukuran minimal, kemampuan maksimal
  • Ukuran minimal, kemampuan maksimal
  • Ukuran minimal, kemampuan maksimal
  • Ukuran minimal, kemampuan maksimal
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  • Ukuran minimal, kemampuan maksimal
  • Ukuran minimal, kemampuan maksimal
  • Ukuran minimal, kemampuan maksimal
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  • Ukuran minimal, kemampuan maksimal
  • Ukuran minimal, kemampuan maksimal
  • Ukuran minimal, kemampuan maksimal
  • Ukuran minimal, kemampuan maksimal
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  • Ukuran minimal, kemampuan maksimal
  • Ukuran minimal, kemampuan maksimal
  • Ukuran minimal, kemampuan maksimal

2000 seriesHeadphone nirkabel sepenuhnya

TAT2149BK/97

Tersedia dalam

Hitam
Hitam
Putih
Putih

Ukuran minimal, kemampuan maksimal

Desain earbud true wireless nan mungil dan ringkas ini membuatnya terasa nyaman di telinga dan tampak menawan! Tidak main-main, suara yang dihasilkan pun luar biasa dengan bass ekstra pada volume rendah. Ingin bepergian? Casingnya bahkan dapat dipasang pada gantungan kunci.

Lihat semua manfaat

Ukuran minimal, kemampuan maksimal

  • Earbud true wireless mungil

  • Casing pengisi daya gantungan kunci

  • Suara natural. Bass Dinamis

  • Suara panggilan jernih

Earbud supermungil. Sangat nyaman di telinga

Earbud supermungil. Sangat nyaman di telinga

Earbud true wireless termungil kami ini memiliki desain minimalis yang sangat pas dan nyaman digunakan, bahkan ketika Anda memakainya seharian. Earbud ini akan terpasang di telinga bagian luar sehingga tidak ada ear tip yang masuk ke dalam saluran telinga Anda. Tersedia pelindung silikon (disertakan) dengan tiga ukuran yang dapat Anda pilih sesuai kebutuhan.

Suara mengagumkan, bahkan pada volume kecil dengan Bass Dinamis

Suara mengagumkan, bahkan pada volume kecil dengan Bass Dinamis

Meskipun berukuran kecil, earbud true wireless ini dapat menghasilkan suara yang luar biasa tanpa memerlukan volume yang besar berkat driver 10 mm miliknya. Ketuk earbud kiri atau buka aplikasi Philips Headphones untuk mengaktifkan Bass Dinamis. Nikmati musik favorit dengan karakter bass yang menggelegar, bahkan ketika mendengarkan musik di lingkungan yang tenang.

Suara panggilan jernih. Ucapan terdengar jelas

Suara panggilan jernih. Ucapan terdengar jelas

Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan mengurangi kebisingan di sekitar Anda.

Spesifikasi Teknis

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