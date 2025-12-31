2 year warranty
TAT2149BK/97
Ukuran minimal, kemampuan maksimal
Desain earbud true wireless nan mungil dan ringkas ini membuatnya terasa nyaman di telinga dan tampak menawan! Tidak main-main, suara yang dihasilkan pun luar biasa dengan bass ekstra pada volume rendah. Ingin bepergian? Casingnya bahkan dapat dipasang pada gantungan kunci.
Earbud true wireless mungil
Casing pengisi daya gantungan kunci
Suara natural. Bass Dinamis
Suara panggilan jernih
Earbud true wireless termungil kami ini memiliki desain minimalis yang sangat pas dan nyaman digunakan, bahkan ketika Anda memakainya seharian. Earbud ini akan terpasang di telinga bagian luar sehingga tidak ada ear tip yang masuk ke dalam saluran telinga Anda. Tersedia pelindung silikon (disertakan) dengan tiga ukuran yang dapat Anda pilih sesuai kebutuhan.
Meskipun berukuran kecil, earbud true wireless ini dapat menghasilkan suara yang luar biasa tanpa memerlukan volume yang besar berkat driver 10 mm miliknya. Ketuk earbud kiri atau buka aplikasi Philips Headphones untuk mengaktifkan Bass Dinamis. Nikmati musik favorit dengan karakter bass yang menggelegar, bahkan ketika mendengarkan musik di lingkungan yang tenang.
Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan mengurangi kebisingan di sekitar Anda.
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