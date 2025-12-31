Earbud supermungil. Sangat nyaman di telinga

Earbud true wireless termungil kami ini memiliki desain minimalis yang sangat pas dan nyaman digunakan, bahkan ketika Anda memakainya seharian. Earbud ini akan terpasang di telinga bagian luar sehingga tidak ada ear tip yang masuk ke dalam saluran telinga Anda. Tersedia pelindung silikon (disertakan) dengan tiga ukuran yang dapat Anda pilih sesuai kebutuhan.