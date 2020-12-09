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Dihentikan

2000 seriesHeadphone in-ear nirkabel sejati

TAT2235BK/00

5

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Tersedia dalam

Biru
Biru
Hitam
Hitam
Merah
Merah
Putih
Putih

Selalu siap digunakan

Adakah yang lebih hebat dari headphone true wireless dengan casing pengisian daya seukuran kantong celana jeans yang ketat? Headphone in-ear tahan cipratan dan keringat ini menghadirkan suara berkualitas luar biasa dengan waktu putar hingga 12 jam.

Lihat semua manfaat

Selalu siap digunakan

  • Driver 6mm/closed-back

  • Bluetooth®

IPX4 tahan cipratan air dan keringat

Casing pengisian mini ini sangat nyaman digunakan. Ditambah lagi, headphone nirkabel sejati ini juga tahan terhadap cipratan air dari segala arah. Anda berkeringat? Tak masalah, karena headphone ini pun tetap bisa dipakai saat hujan turun.

Casing pengisian daya USB-C portabel untuk mendapatkan waktu pemutaran hingga 12 jam

Bebas beraktivitas dengan pengisian daya portabel. Anda dapat memutar hingga 4 jam dengan satu kali pengisian daya, ditambah ekstra 8 jam menggunakan casing pengisian daya yang terisi penuh. Cukup isi daya selama 15 menit dalam casing ini dan dapatkan waktu putar selama 1 jam. Untuk mengisi daya casing ini hingga penuh, dibutuhkan waktu 2 jam menggunakan USB-C.

Ukuran pas dan nyaman

Berkat driver neodymium 6 mm, kualitas suaranya jadi lebih memukau. Anda dapat menikmati lagu dengan nyaman berkat desainnya yang pas dan ringan. Penutup ear-tip yang lembut dan dapat diganti memudahkan Anda menemukan in-ear yang nyaman dipakai.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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5.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

09/12/2020

Malaysia

Malaysia

great music time

small compact and fit easy tips , and color so nice ... my daughters love it . it comes with indicator show battery life. also comes with type-c cable

Keunggulan

really good bass and can swift calls

Kekurangan

cable could be more longer,

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 2000 series TAT2235BL In-ear true wireless headphones

Tanggal Penggunaan 2020-08-09

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 2000 series TAT2235BL In-ear true wireless headphones

Tanggal Penggunaan 2020-08-09

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