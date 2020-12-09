2 year warranty
Dihentikan
TAT2235BL/00
Selalu siap digunakan
Adakah yang lebih hebat dari headphone true wireless dengan casing pengisian daya seukuran kantong celana jeans yang ketat? Headphone in-ear tahan cipratan dan keringat ini menghadirkan suara berkualitas luar biasa dengan waktu putar hingga 12 jam.
Driver 6mm/closed-back
Bluetooth®
Casing pengisian mini ini sangat nyaman digunakan. Ditambah lagi, headphone nirkabel sejati ini juga tahan terhadap cipratan air dari segala arah. Anda berkeringat? Tak masalah, karena headphone ini pun tetap bisa dipakai saat hujan turun.
Bebas beraktivitas dengan pengisian daya portabel. Anda dapat memutar hingga 4 jam dengan satu kali pengisian daya, ditambah ekstra 8 jam menggunakan casing pengisian daya yang terisi penuh. Cukup isi daya selama 15 menit dalam casing ini dan dapatkan waktu putar selama 1 jam. Untuk mengisi daya casing ini hingga penuh, dibutuhkan waktu 2 jam menggunakan USB-C.
Berkat driver neodymium 6 mm, kualitas suaranya jadi lebih memukau. Anda dapat menikmati lagu dengan nyaman berkat desainnya yang pas dan ringan. Penutup ear-tip yang lembut dan dapat diganti memudahkan Anda menemukan in-ear yang nyaman dipakai.
5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
kai-e lele
09/12/2020
Malaysia
great music time
small compact and fit easy tips , and color so nice ... my daughters love it . it comes with indicator show battery life. also comes with type-c cable
Keunggulan
really good bass and can swift calls
Kekurangan
cable could be more longer,
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 2000 series TAT2235BL In-ear true wireless headphones
Tanggal Penggunaan 2020-08-09
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 2000 series TAT2235BL In-ear true wireless headphones
Tanggal Penggunaan 2020-08-09