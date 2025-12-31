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Dihentikan

Headphone in-ear nirkabel sejati

TAT3215BL/00

Tersedia dalam

Biru
Biru
Hitam
Hitam
Merah muda
Merah muda
Putih
Putih

Musik Anda. Aktivitas Anda.

Kapan saja. Di mana saja. Headphone true wireless yang tahan keringat dan cipratan ini menghadirkan suara berkualitas luar biasa dan waktu putar hingga 24 jam dengan casing pengisian daya. Jika melakukan panggilan berdurasi panjang, gunakan satu earbud dan isi daya earbud lainnya.

Lihat semua manfaat

Musik Anda. Aktivitas Anda.

  • Driver 6mm/closed-back

  • Bluetooth®

  • Biru

IPX4 tahan cipratan air dan keringat

IPX4 tahan cipratan air dan keringat

Karena sudah memenuhi standar IPX4, headphone nirkabel sejati ini tahan terhadap cipratan air dari segala arah. Anda berkeringat? Tak masalah, karena headphone ini pun tetap bisa dipakai saat hujan turun.

Casing pengisian daya USB-C portabel. Dapatkan waktu pemutaran hingga 24 jam

Casing pengisian daya USB-C portabel. Dapatkan waktu pemutaran hingga 24 jam

Bebas beraktivitas dengan pengisian daya portabel. Perangkat ini bisa digunakan hingga 6 jam dengan satu kali pengisian daya, ditambah ekstra 18 jam jika daya casingnya terisi penuh. Cukup isi daya selama 15 menit dalam casing ini dan dapatkan waktu putar selama 1 jam. Jika menggunakan USB-C, daya casing ini akan terisi penuh dalam 2 jam.

Mode mono. Beralih mikrofon antar earbud

Mode mono. Beralih mikrofon antar earbud

Perlu menerima panggilan telepon saat daya headphone menipis? Anda tetap bisa melakukan panggilan dengan satu earbud dan mengisi daya earbud lainnya. Fungsi mikrofon di earbud yang Anda gunakan akan otomatis aktif, dan Anda cukup menggantinya ketika diperlukan.

Spesifikasi Teknis

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