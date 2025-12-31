2 year warranty
Dihentikan
TAT3215PP/00
Tersedia dalam
Musik Anda. Aktivitas Anda.
Kapan saja. Di mana saja. Headphone true wireless yang tahan keringat dan cipratan ini menghadirkan suara berkualitas luar biasa dan waktu putar hingga 24 jam dengan casing pengisian daya. Jika melakukan panggilan berdurasi panjang, gunakan satu earbud dan isi daya earbud lainnya.
Driver 6mm/closed-back
Bluetooth®
Ungu
Karena sudah memenuhi standar IPX4, headphone nirkabel sejati ini tahan terhadap cipratan air dari segala arah. Anda berkeringat? Tak masalah, karena headphone ini pun tetap bisa dipakai saat hujan turun.
Bebas beraktivitas dengan pengisian daya portabel. Perangkat ini bisa digunakan hingga 6 jam dengan satu kali pengisian daya, ditambah ekstra 18 jam jika daya casingnya terisi penuh. Cukup isi daya selama 15 menit dalam casing ini dan dapatkan waktu putar selama 1 jam. Jika menggunakan USB-C, daya casing ini akan terisi penuh dalam 2 jam.
Perlu menerima panggilan telepon saat daya headphone menipis? Anda tetap bisa melakukan panggilan dengan satu earbud dan mengisi daya earbud lainnya. Fungsi mikrofon di earbud yang Anda gunakan akan otomatis aktif, dan Anda cukup menggantinya ketika diperlukan.
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