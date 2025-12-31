2 year warranty
TAT3559BK/97
Nikmati musik Anda
Bahagia itu sederhana. Pakai headphone Anda, dengarkan lagu di mana saja, dan nikmatilah! Dengan suara yang memukau, bass yang dinamis, serta casing pengisi daya kecil, earbud true wireless superkecil dan nyaman ini siap menemani Anda sepanjang hari.
Earbud kecil. Harga terjangkau
Suara natural. Bass Dinamis
Casing pengisi daya kecil
Waktu putar hingga 20 jam
Peredam bising akan meredam kebisingan dari luar, termasuk suara angin. Dengan demikian, Anda dapat fokus mendengarkan musik atau melakukan panggilan. Atur ke mode otomatis atau gunakan aplikasi Philips Headphones untuk menyesuaikannya. Ingin mendengar hal-hal yang terjadi di sekitar Anda lebih jelas? Ketuk earbud untuk mengaktifkan Mode Awareness.
Earbud true wireless ini dapat menghasilkan suara yang luar biasa tanpa memerlukan volume yang besar berkat driver 10 mm miliknya. Ketuk earbud kiri untuk mengaktifkan Bass Dinamis. Nikmati musik favorit dengan karakter bass yang menggelegar, bahkan saat mendengarkan musik di lingkungan yang tenang.
Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. 2 mikrofon AI-nya akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan mengurangi kebisingan di sekitar Anda.
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