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  • Nikmati musik Anda
  • Nikmati musik Anda
  • Nikmati musik Anda
  • Nikmati musik Anda
  • Nikmati musik Anda
  • Nikmati musik Anda
  • Nikmati musik Anda
  • Nikmati musik Anda
  • Nikmati musik Anda
  • Nikmati musik Anda
  • Nikmati musik Anda
  • Nikmati musik Anda
  • Nikmati musik Anda
  • Nikmati musik Anda
  • Nikmati musik Anda
  • Nikmati musik Anda

Headphone nirkabel sepenuhnya

TAT3559BK/97

Tersedia dalam

Hitam
Hitam
Putih
Putih

Nikmati musik Anda

Bahagia itu sederhana. Pakai headphone Anda, dengarkan lagu di mana saja, dan nikmatilah! Dengan suara yang memukau, bass yang dinamis, serta casing pengisi daya kecil, earbud true wireless superkecil dan nyaman ini siap menemani Anda sepanjang hari.

Lihat semua manfaat

Nikmati musik Anda

  • Earbud kecil. Harga terjangkau

  • Suara natural. Bass Dinamis

  • Casing pengisi daya kecil

  • Waktu putar hingga 20 jam

Dengarkan musik tanpa distraksi. Peredam Bising

Dengarkan musik tanpa distraksi. Peredam Bising

Peredam bising akan meredam kebisingan dari luar, termasuk suara angin. Dengan demikian, Anda dapat fokus mendengarkan musik atau melakukan panggilan. Atur ke mode otomatis atau gunakan aplikasi Philips Headphones untuk menyesuaikannya. Ingin mendengar hal-hal yang terjadi di sekitar Anda lebih jelas? Ketuk earbud untuk mengaktifkan Mode Awareness.

Suara mengagumkan, bahkan pada volume kecil dengan Bass Dinamis

Suara mengagumkan, bahkan pada volume kecil dengan Bass Dinamis

Earbud true wireless ini dapat menghasilkan suara yang luar biasa tanpa memerlukan volume yang besar berkat driver 10 mm miliknya. Ketuk earbud kiri untuk mengaktifkan Bass Dinamis. Nikmati musik favorit dengan karakter bass yang menggelegar, bahkan saat mendengarkan musik di lingkungan yang tenang.

Suara panggilan jernih. Ucapan terdengar jelas

Suara panggilan jernih. Ucapan terdengar jelas

Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. 2 mikrofon AI-nya akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan mengurangi kebisingan di sekitar Anda.

Spesifikasi Teknis

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