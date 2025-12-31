Dengarkan musik tanpa distraksi. Peredam Bising

Peredam bising akan meredam kebisingan dari luar, termasuk suara angin. Dengan demikian, Anda dapat fokus mendengarkan musik atau melakukan panggilan. Atur ke mode otomatis atau gunakan aplikasi Philips Headphones untuk menyesuaikannya. Ingin mendengar hal-hal yang terjadi di sekitar Anda lebih jelas? Ketuk earbud untuk mengaktifkan Mode Awareness.