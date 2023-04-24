Negara lain mungkin menggunakan tegangan yang berbeda pada perangkat listrik mereka. Tidak menggunakan tegangan yang kompatibel dapat merusak perangkat Anda. Selalu pastikan adaptor produk Anda cocok untuk tegangan tertentu, dengan memeriksa spesifikasi adaptor Philips yang disertakan bersama produk Anda. Adaptor kami memiliki pemilihan tegangan otomatis dan keterangan tegangan 100 hingga 240 volt tercetak pada adaptor. Artinya, adaptor ini cocok untuk tegangan listrik dari 100 hingga 240 volt.

Colokan

Meski dua negara menggunakan tegangan yang sama atau adaptor Anda cocok dengan tegangan yang digunakan, steker di negara lain mungkin memiliki bentuk yang berbeda. Periksa jenis steker yang digunakan di negara yang Anda kunjungi. Misalnya, steker AS yang berbentuk persegi tidak cocok dengan stopkontak Eropa yang berbentuk bundar. Travel adaptor hanya akan memungkinkan Anda menghubungkan steker perangkat Anda ke stopkontak jenis lain.



Catatan: Pencukur kami dengan pin putar bawaan seperti: PQ182 dan PQ190 hanya cocok untuk tegangan listrik 220 V.